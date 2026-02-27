Al-Shabab x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Saudita

Al-Shabab x Al-Hilal disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Shabab x Al Hilal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal permanece invicto no Campeonato Saudita e acumula um total de 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates, 57 gols marcados e 20 gols sofridos.

Al Shabab soma 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 27 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Al Shabab x Al-Hilal: prováveis escalações

Al Shabab: Marcelo Grohe; Al-Thani, Hoedt, Al-Bulaihi e Yaslam; Adli, Sierro, Hammami, Brownhill e Carrasco; Hamdallah. Técnico: Noureddine Zekri.

Al Hilal: Bounou; Al-Harbi, Koulibaly, Al Tambakti e Theo Hernández; Kanno, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Al Dawsari; Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al Shabab x Al Hilal

Campeonato Saudita

Local: Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 16h