Al-Nassr x Goa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pela Copa AFC Al Nassr e Goa jogam pela Copa da Asian Football Confederation hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.11.25 14h15 Al Nassr venceu Goa por 2 a 1 durante a última rodada da Copa AFC (X/ @AlNassrFC_EN) Al Nassr x Goa disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Copa AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Nassr x Goa ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Goa passou por duas derrotas de 2 a 0 para Al Zawra'a e Istiklol; e de 2 a 1 para Al Nassr. Além de sua vitória de 2 a 1 sobre Goa, Al Nassr goleou Istiklol por 5 a 0 e venceu Al Zawra'a por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Al Nassr x Goa: prováveis escalações Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibar, Ângelo e Ali Al Hassan; Sadio Mané e João Felix. Técnico: Jorge Jesus. Goa: Hrithik Tiwari; Boris Singh, Sandesh Jhingan, Pol Moreno e Aakash Sangwan; Ayush Chhetri, David Timor, Brison Fernandes e Borja Herrera; Dejan Drazic, Javi Siverio. Técnico: Manolo Márquez. FICHA TÉCNICA Al-Nassr x Goa Copa da Confederação Asiática de Futebol Local: Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 15h15