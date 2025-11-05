Capa Jornal Amazônia
Al-Nassr x Goa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pela Copa AFC

Al Nassr e Goa jogam pela Copa da Asian Football Confederation hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Al Nassr venceu Goa por 2 a 1 durante a última rodada da Copa AFC (X/ @AlNassrFC_EN)

Al Nassr x Goa disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Copa AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Nassr x Goa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Goa passou por duas derrotas de 2 a 0 para Al Zawra'a e Istiklol; e de 2 a 1 para Al Nassr.

Além de sua vitória de 2 a 1 sobre Goa, Al Nassr goleou Istiklol por 5 a 0 e venceu Al Zawra'a por 2 a 0.

Al Nassr x Goa: prováveis escalações

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Abdullah Alkhaibar, Ângelo e Ali Al Hassan; Sadio Mané e João Felix. Técnico: Jorge Jesus.

Goa: Hrithik Tiwari; Boris Singh, Sandesh Jhingan, Pol Moreno e Aakash Sangwan; Ayush Chhetri, David Timor, Brison Fernandes e Borja Herrera; Dejan Drazic, Javi Siverio. Técnico: Manolo Márquez.

FICHA TÉCNICA
Al-Nassr x Goa
Copa da Confederação Asiática de Futebol
Local: Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina
Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 15h15

