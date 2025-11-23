Al-Nassr x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/11) pelo Campeonato Saudi

Al Nassr x Al-Khaleej disputam hoje, domingo (23/11), a 9° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Nassr x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pela Band, pelo Canal GOAT e pelo Esporte na Band, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera invicto o Campeonato Saudita, venceu todos os 8 jogos que disputou, marcou 26 gols e teve sua defesa vazada 4 vezes.

Já Al Khaleej está em 6° lugar na Série A saudita e soma 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos.

Al Nassr x Al-Khaleej: prováveis escalações

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakane Nawaf Boushal; Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Khaleej: Anthony Moris; Saeed Al-Hamsal, Mohammed Al-Khabrani, Bart Schenkeveld e Pedro Rebocho; Paolo Fernandes, Majed Kanabah, Dimitrios Kourbelis e Giorgos Masouras; Kostas Fortounis e Joshua King. Técnico: Georgios Donis.

FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 23 de novembro de 2025, 14h30