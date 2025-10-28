Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Copa do Rei Saudita

Al Nassr e Al Ittihad jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, Al Nassr goleou Jeddah por 4 a 0, enquanto Al Ittihad venceu Al Wehda por 1 a 0 (X/ @AlNassrFC_EN)

Al Nassr x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (28/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al-Nassr x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pela SporTV 2 e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera o Campeonato Saudita, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 21 gols e sofreu apenas 2 desses. Na segunda rodada da Copa do Rei, o time goleou Jeddah por 4 a 0.

Já Al Ittihad ocupa a 7° posição e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Na última rodada da Copa do Rei, a equipe venceu Al Wehda por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

Al Nassr x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martinez e Yahya; Al Khalibari, Ângelo, Coman e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Al-Shanqiti; Al Julaydan, Al-Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Fabinho, Kanté, Doumbia e Moussa Diaby; Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA
Al-Nassr x Al-Ittihad
Copa do Rei Saudita
Local: Al-Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Nassr

Al Ittihad

Copa do Rei Saudita

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Sulamericana

Atlético-MG x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Copa Sudamericana

Atlético-MG e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

28.10.25 18h00

Copa do Rei da Espanha

Toledo x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/10) pela Copa del Rey

Toledo e Sevilla jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje

28.10.25 16h00

FUTEBOL

Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números

Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio

28.10.25 15h53

Série A italiana

Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano

Atalanta e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

28.10.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PLANEJAMENTO

Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026

Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve

28.10.25 21h28

GALÃO DA MASSA

Atlético derrota Independiente del Valle com gol 499 de Hulk e está na final da Sul-Americana

O Galo agora aguarda o vencedor de Lanús e Universidad do Chile.

28.10.25 23h39

ESPORTE

Paysandu supera Remo em ranking nacional de títulos no século 21

Time Bicolor acumula 18 troféus neste século contra 10 do clube azulino

03.02.25 16h33

VERGONHA

Paysandu venceu apenas 12 vezes em Belém neste ano; veja a curta lista de triunfos

Em uma temporada lamentável, o Papão conseguiu vencer apenas 12 vezes jogando na Curuzu e no Mangueirão. Relembre!

28.10.25 20h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda