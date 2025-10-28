Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Copa do Rei Saudita

Al Nassr x Al Ittihad disputam hoje, terça-feira (28/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Al-Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al-Nassr x Al Ittihad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, pela SporTV 2 e pelos canais Esporte na Band e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera o Campeonato Saudita, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 21 gols e sofreu apenas 2 desses. Na segunda rodada da Copa do Rei, o time goleou Jeddah por 4 a 0.

Já Al Ittihad ocupa a 7° posição e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Na última rodada da Copa do Rei, a equipe venceu Al Wehda por 1 a 0.

Al Nassr x Al-Ittihad: prováveis escalações

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martinez e Yahya; Al Khalibari, Ângelo, Coman e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Al-Shanqiti; Al Julaydan, Al-Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Fabinho, Kanté, Doumbia e Moussa Diaby; Aouar e Karim Benzema. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Al-Nassr x Al-Ittihad

Copa do Rei Saudita

Local: Al-Awwal Park, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 15h