Al Nassr x Al Ettifaq: veja o horário e escalações do jogo de hoje (31/10) pela Copa do Rei Saudita

Al Nassr x Al Ettifaq disputam hoje, terça-feira (31/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo ocorre às 11h45 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Nassr x Al Ettifaq?

A partida entre Al Nassr x Al Ettifaq não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Al Nassr x Al Ettifaq chegam para o jogo?

Na segunda rodada, Al Nassr venceu Ohud por 5 a 1 e Al Ettifaq eliminou Jeddah por 4 a 0.

Al Nassr x Al Ettifaq: prováveis escalações

Al Nassr: Alaqidi; Boushal, Alamri, Laporte e Telles; Fofana e Brozovic; Otávio, Talisca e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

Al Ettifaq: Victor; Al Shamrani, Hendry, Tisserand e Yousef; Henderson, Hazazi e Wijnaldum; Al Kuwaykibi, Gray e Al Ghamdi. Técnico: Steven Gerrard.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Ettifaq

Copa do Rei Saudita

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 31 de outubro de 2023, 11h45