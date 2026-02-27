Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita Al Ittihad e Al-Khaleej jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 27.02.26 15h00 Al Ittihad soma 12 pontos a mais que Al Khaleej no Campeonato Saudita (X/ @ittihad_en) Al-Ittihad x Al-Khaleej disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al Khaleej ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ittihad acumula na Série A saudita 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já Al Khaleej soma na competição um total de 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 42 gols marcados e 37 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do Campeonato Saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Ittihad x Al-Khaleej: prováveis escalações Al Ittihad: Sem informações. Al Khaleej: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Khaleej Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Khaleej Al Ittihad Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Amistoso Feminino Costa Rica x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (27/02) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Costa Rica; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.02.26 20h00 Cariocão Volta Redonda x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27) pelo Campeonato Carioca Volta Redonda e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 27.02.26 19h00 Futebol Detran monta esquema especial de trânsito para Remo x Paysandu no Mangueirão Operação integrada envolve Detran, Polícia Rodoviária e Segmob para garantir fluidez e segurança no entorno do estádio 27.02.26 17h15 Campeonato Português Sporting x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Liga Portugal Sporting e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 27.02.26 16h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.02.26 7h00 futebol Com 'casadinha', Remo inicia venda de ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu Clube azulino faz promoção para incentivar torcedores a lotarem o Lado A do Mangueirão na final do Campeonato Paraense 27.02.26 11h27 futebol Primeiro Re-Pa da final do Parazão terá segurança reforçada com mais de 1.600 agentes Jogo de ida da decisão do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão 27.02.26 10h08 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34