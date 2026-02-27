Al-Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Saudita

Al-Ittihad x Al-Khaleej disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al Khaleej ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ittihad acumula na Série A saudita 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 38 gols marcados e 28 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Al Khaleej soma na competição um total de 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 42 gols marcados e 37 gols sofridos. O time não vence há 8 rodadas do Campeonato Saudita.

Al Ittihad x Al-Khaleej: prováveis escalações

Al Ittihad: Sem informações.

Al Khaleej: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Khaleej

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 16h