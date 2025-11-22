Al-Hilal x Al Fateh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/11) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al-Fateh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 22.11.25 13h30 Al Hilal já soma 15 pontos a mais que Al Fateh (X/ @alhilal_en) Al Hilal x Al-Fateh disputam hoje, sábado (22/11), a 9° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Fateh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal permanece invicto e acumula no Campeonato Saudita um total de 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 22 gols marcados e 8 gols sofridos. Já Al Fateh soma na competição apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 19 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Al Hilal x Al-Fateh: prováveis escalações Al Hilal: Yassine Bounou; João Cancelo (Al-Harbi), Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tombakti e Theo Hernández; Rúben Neves, Nasser Aldawsari e Sergej Milinković-Savić; Malcom, Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi. Al Fateh: Fernando Pacheco; Jorge Fernandes, Marwane Saadane e Nayef Masoud; Saeed Baattia, Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka e Abdullah Al Anazi; Mourad Batna, Matías Vargas e Karl Toko Ekambi. Técnico: José Manuel Gomes. FICHA TÉCNICA Al-Hilal x Al-Fateh Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Fateh Al Hilal jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44