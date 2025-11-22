Capa Jornal Amazônia
Al-Hilal x Al Fateh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/11) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal e Al-Fateh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Hilal já soma 15 pontos a mais que Al Fateh (X/ @alhilal_en)

Al Hilal x Al-Fateh disputam hoje, sábado (22/11), a 9° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Hilal x Al Fateh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal permanece invicto e acumula no Campeonato Saudita um total de 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 22 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já Al Fateh soma na competição apenas 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 19 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Al Hilal x Al-Fateh: prováveis escalações

Al Hilal: Yassine Bounou; João Cancelo (Al-Harbi), Kalidou Koulibaly, Hassan Al-Tombakti e Theo Hernández; Rúben Neves, Nasser Aldawsari e Sergej Milinković-Savić; Malcom, Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

Al Fateh: Fernando Pacheco; Jorge Fernandes, Marwane Saadane e Nayef Masoud; Saeed Baattia, Zaydou Youssouf, Sofiane Bendebka e Abdullah Al Anazi; Mourad Batna, Matías Vargas e Karl Toko Ekambi. Técnico: José Manuel Gomes.

FICHA TÉCNICA
Al-Hilal x Al-Fateh
Campeonato Saudita
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 14h30

.
.

Palavras-chave

Al Fateh

Al Hilal

jogos de hoje

Campeonato Saudita

Futebol
.
