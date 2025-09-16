Al Hilal x Al Duhail: onde assistir e escalações do jogo hoje (16) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Hilal x Al Duhail disputam hoje, terça-feira (16/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al Duhail ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, Al Hilal goleou Aarau por 6 a 0, venceu Al Riyadh por 2 a 0 e empatou com Al Quadisiya por 2 a 2.

Já Al Duhail perdeu para Al Rayyan por 1 a 0, empatou sem gols com Al Ahli do Catar e goleou Umm Salal por 4 a 2.

VEJA MAIS

Al Hilal x Al Duhail: prováveis escalações

Al Hilal: Sem informações.

Al Duhail: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Duhail

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 15h15