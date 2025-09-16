Al Hilal x Al Duhail: onde assistir e escalações do jogo hoje (16) pela Liga dos Campeões da AFC Al Hilal e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 16.09.25 14h15 Em seus últimos jogos, Al Hilal empatou com Al Quadisiya por 2 a 2, enquanto Al Duhail venceu Umm Salal por 4 a 2 (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al Duhail disputam hoje, terça-feira (16/09), a 1° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hilal x Al Duhail ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, Al Hilal goleou Aarau por 6 a 0, venceu Al Riyadh por 2 a 0 e empatou com Al Quadisiya por 2 a 2. Já Al Duhail perdeu para Al Rayyan por 1 a 0, empatou sem gols com Al Ahli do Catar e goleou Umm Salal por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Hilal x Al Duhail: prováveis escalações Al Hilal: Sem informações. Al Duhail: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Duhail Liga dos Campeões AFC Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL E FÉ Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará 16.09.25 21h33 CHAPÉU Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro 16.09.25 20h43 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 20h35 PARA A SANTA Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda. 16.09.25 20h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00