Al-Ettifaq x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/9) pelo Campeonato Saudita Al Ettifaq e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 12.09.25 11h00 Em sua estreia pela temporada, Al Ahli superou Neom por 1 a 0 (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ettifaq x Al Ahli disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h25 (horário de Brasília), no Estádio do Clube Al-Ettifaq, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ettifaq x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h25 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela temporada, Al Ettifaq venceu Al Kholood por 2 a 1, enquanto Al Ahli superou Neom por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ettifaq x Al Ahli: prováveis escalações Al Ettifaq: Rodák; Al Otaibu, Madu, Jack Hendry e Francisco Calvo; Al Ghamdi, Mukhtar Ali e Nkota; Álvaro Medrán, Wijnaldum e Al-Ghannam. Técnico: Saad Al Shehri. Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Roger Ibañez e Balobaid; Kessié, Riyad Mahrez e Enzo Millot; Al-Buraikan, Aboulshamat e Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. FICHA TÉCNICA Al Ettifaq x Al Ahli Campeonato Saudita Local: Estádio do Clube Al-Ettifaq, em Dammam, Arábia Saudita Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 12h25 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Ettifaq jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 12h30 Campeonato Saudita Al Ittihad x Al Fateh: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pelo Saudita Al-Ittihad e Al-Fateh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 11h00 Campeonato Saudita Al-Ettifaq x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/9) pelo Campeonato Saudita Al Ettifaq e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 FUTEBOL Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise 11.09.25 16h08