Al Duhail x Al Nassr: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/11) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Duhail x Al Nassr disputam hoje, terça-feira (07/11), a 4° rodada do Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Al Duhail x Al Nassr ao vivo?

A partida entre Al Duhail x Al Nassr​ poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Al Duhail x Al Nassr chegam para o jogo?

Na última rodada, Al Nassr venceu Al Duhail por 4 a 3. Além desta vitória, Al Nassr superou Persepolis por 2 a 0 e Istiklol por 3 a 1.

Além de sua derrota na última rodada, Al Duhail já passou por um empate sem gols com Istiklol e uma derrota de 1 a 0 para Persepolis.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Al Duhail x Al Nassr: prováveis escalações

Al Duhail: Zakaria; Kim Moon-Hwan, Semedo, Aymene Al-Brake (Bamba); Madibo, Boudiaf (Diallo) e Philippe Coutinho; Mohammad, Olunga e Ali. Técnico: Christophe Galtier.

Al Nassr: Alaqidi; Al-Khaibari, Alamri, Laporte e Alex Telles;Brozovic, Fofana e Otávio; Sadio Mané, Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro.

FICHA TÉCNICA

Al Duhail x Al Nassr

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar

Data/Horário: 07 de novembro de 2023, 15h