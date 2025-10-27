Al Baten x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/10) pela Copa do Rei Saudita Al Baten e Al-Ahli jogam pela Copa do Rei Saudita hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 27.10.25 14h00 Na última rodada, Al Ahli goleou Al Arabi por 5 a 0 (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Baten x Al-Ahli disputam hoje, segunda-feira (27/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Al Baten FC, em Hafar Al Batin, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações: Onde assistir Al-Baten x Al Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a segunda rodada, Al Baten venceu Al Ettifaq nos pênaltis, após empate de 2 a 2, enquanto Al Ahli goleou Al Arabi por 5 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Baten x Al-Ahli: prováveis escalações Al Baten: Sem informações. Al Ahli: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Batin x Al Ahli Copa do Rei Saudita Local: Estádio Al Baten FC, em Hafar Al Batin, Arábia Saudita Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Rei Saudita jogos de hoje Al Baten al ahli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49 Futebol Série B de 2026 corre risco de não ter representantes da região norte; entenda Os três clubes nortistas vivem situações distintas e podem se espalhar pelas Séries A e C 27.10.25 18h43 Campeonato Brasileiro Série B Athletico-PR x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Athletico PR e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Operário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (27/10) pela Série B Chapecoense e Operário PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 27.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (27/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e La Liga movimentam o futebol nesta segunda-feira 27.10.25 7h00 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Médico do Remo comenta a cirurgia do goleiro Marcelo Rangel e detalha recuperação Doutor Jean Klay fez questão de detalhar os pontos importantes da recuperação do goleiro, que está na sua segunda temporada no Remo 26.10.25 8h00