Al Baten x Al Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/10) pela Copa do Rei Saudita

Al Baten x Al-Ahli disputam hoje, segunda-feira (27/10), as oitavas de final da Copa do Rei Saudita. O jogo está programado para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Al Baten FC, em Hafar Al Batin, Arábia Saudita. Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Al-Baten x Al Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a segunda rodada, Al Baten venceu Al Ettifaq nos pênaltis, após empate de 2 a 2, enquanto Al Ahli goleou Al Arabi por 5 a 0.

Al-Baten x Al-Ahli: prováveis escalações

Al Baten: Sem informações.

Al Ahli: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Batin x Al Ahli

Copa do Rei Saudita

Local: Estádio Al Baten FC, em Hafar Al Batin, Arábia Saudita

Data/Horário: 27 de outubro de 2025, 15h