Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 13.04.26 10h45 Al Ahli somou 9 pontos a mais que Al Duhail no grupo B da primeira fase da Champions League da AFC (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al Duhail disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ahli x Al Duhail ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante a primeira etapa, Al Ahli foi vice-líder do Grupo B com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 9 gols sofridos. Já Al Duhail ficou em 7° lugar no mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al Ahli x Al-Duhail: prováveis escalações Al Ahli: Sem informações. Al Duhail: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al-Ahli x Al-Duhail Liga dos Campeões AFC Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de abril de 2026, 11h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Duhail Al Ahli jogos de hoje Liga dos Campeões AFC Champions League da Ásia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 FUTEBOL Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0 12.04.26 22h40 futebol Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro 12.04.26 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45