Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli x Al Duhail disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ahli x Al Duhail ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira etapa, Al Ahli foi vice-líder do Grupo B com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Al Duhail ficou em 7° lugar no mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos.

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Al Ahli: Sem informações.

Al Duhail: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al-Ahli x Al-Duhail

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de abril de 2026, 11h45