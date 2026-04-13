Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli somou 9 pontos a mais que Al Duhail no grupo B da primeira fase da Champions League da AFC (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Ahli x Al Duhail disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 8° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Ahli x Al Duhail ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira etapa, Al Ahli foi vice-líder do Grupo B com 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 21 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já Al Duhail ficou em 7° lugar no mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 16 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

Al Ahli x Al-Duhail: prováveis escalações

Al Ahli: Sem informações.

Al Duhail: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al-Ahli x Al-Duhail
Liga dos Campeões AFC
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 13 de abril de 2026, 11h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Duhail

Al Ahli

jogos de hoje

Liga dos Campeões AFC

Champions League da Ásia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Liga dos Campeões da AFC

Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

13.04.26 10h45

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.04.26 7h00

FUTEBOL

Em ‘jogo maluco’ pela Série D, Tuna arranca empate com o Trem-AP fora de casa

Lusa conseguiu o empate na reta final do jogo, após estar perdendo por 2 a 0

12.04.26 22h40

futebol

Águia de Marabá sai na frente, mas sofre empate para o Tocantinópolis na Série D

Partida, válida segunda rodada do campeonato, ocorreu no último sábado (11), no estádio João Ribeiro

12.04.26 15h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira

Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea

13.04.26 9h10

ESPORTE

Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’

Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida

12.04.26 22h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

13.04.26 7h00

Liga dos Campeões da AFC

Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League

Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

13.04.26 10h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda