Águia de Marabá x Tuna Luso: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/06) pela Série D

As equipes Águia de Marabá x Tuna Luso disputam neste sábado (24/06) a 10° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Confira o horário e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Águia de Marabá x Tuna Luso ao vivo?

A partida Águia de Marabá x Tuna Luso poderá ser assistida ao vivo pelo canal de youtube Esporte na Cultura, a partir das 18h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Águia de Marabá x Tuna Luso chegam para o jogo?

Ambos Águia e Tuna somam 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota no Grupo A da Série D.

Até agora, Águia marcou 10 gols e sofreu outros 4. Já Tuna tem 12 gols marcados e 7 gols sofridos.

Na 5° rodada da competição, Tuna Luso e Águia de Marabá empataram sem gols.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Águia: sem informações. Técnico: Mathaus Sodré.

Tuna: sem informações. Técnico: Júlio César Nunes.

FICHA TÉCNICA

Águia de Marabá x Tuna Luso

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA)

Data/Horário: 18 de junho de 2023, 15h