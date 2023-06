Remo x Figueirense: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (24/06) pela Série C do Brasileiro

As equipes Remo x Figueirense disputam neste sábado (24/06) a 10° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Remo x Figueirense ao vivo?

A partida Remo x Figueirense poderá ser assistida pelo DAZN e Nosso Futebol, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Remo x Figueirense chegam para o jogo?

Remo está em 13° lugar na Série C e soma 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Figueirense ocupa a 9° posição com 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas últimas rodadas, a equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Figueirense: Wilson; Elias, Guilherme Souza, Maurício e Raí Lopes; Robson Alemão, Léo Baiano, Gledson e Gustavo França; Guilherme Pato e Bruno General. Técnico: Paulo Baier.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonam; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Rodriguinho e Pedro Vitor; Muriqui e Fabinho. Técnico: Ricardo Catalá.

FICHA TÉCNICA

Remo x Figueirense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém (PA)

Data/Horário: 24 de junho de 2023, 16h30