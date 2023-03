Águia de Marabá x Caeté: jogo deste sábado pode garantir classificação antecipada no Parazão 2023

Águia de Marabá e Caeté fazem, neste sábado, um confronto direto pelo avanço à segunda fase do Campeonato Paraense 2023. A partida será no Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 18h. Para o Azulão vale, inclusive, a garantia da classificação antecipada.

Isso porque o time aguiano comandado pelo técnico Mathaus Sodré tem 10 pontos e ocupa a terceira colocação geral do Parazão, atrás apenas de Paysandu e Remo. Caso vença, o Águia chegará aos 13 e não poderá mais ser alcançado na tabela por ninguém que esteja fora do G8, levando em consideração também os critérios de desempate.

E a fase dos marabaenses é boa. Contando a histórica classificação à segunda fase da Copa do Brasil - quando vai encarar o Goiás, dia 15, valendo uma cota de R$ 2.1 milhões - o Azulão soma três vitórias consecutivas, além de ter o segundo melhor ataque do estadual, com 10 gols, menos somente que o Leão, que tem balançou as redes 12 vezes.

Do outro lado, o Caeté ainda oscila no Campeonato Paraense, mas chega com a moral de ter vencido o Paysandu na rodada passada. A busca pela regularidade na competição passa pelo triunfo fora de casa neste sábado, que colocaria o Guerreiro Caeteuara em definitivo dentro da zona de classificação às quartas de final, tomando distância das equipes que ainda brigam por espaço no G8 do estadual.

Hoje o Caeté tem 7 pontos, três a mais que o Independente (9º) e quatro a frente de São Francisco (10º) e Tapajós (11º), sendo que ainda há 9 ainda em disputa no torneio.

Onde assistir

A partida entre Águia de Marabá e Caeté será transmitida ao vivo no canal do Azulão no Youtube, a Águia TV. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos na bilheteria do Estádio Zinho Oliveira. A arquibancada coberta custa R$ 50 e a descoberta R$ 20.