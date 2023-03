Em jogo marcado por queda de energia, Águia goleia Tapajós e cola nos líderes do Parazão

O Águia goleou o Tapajós por 4 a 1 na noite desta segunda-feira (6) no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela partida de encerramento da quinta rodada do Parazão 2023. Os gols do Azulão na partida foram marcados por Castro - duas vezes - Balão Marabá e Adauto. Já Franklin Douglas diminuiu para o Boto.

Queda de energia

A bola rolou no Zinho Oliveira no horário marcado para o início da partida, às 20h. No entanto, o jogo só foi começar pra valer 20 minutos depois. Com apenas três minutos depois do apito inicial um apagão atingiu o estádio e o duelo precisou ser paralisado.

A queda de energia não demorou muito, mas os refletores do estádio Zinho Oliveira custaram a acender. Depois que a iluminação foi restabelecida, somente cerca de meia hora depois é que o jogo foi reiniciado.

Gols

Com a bola rolando, o Águia dominou todas as ações. Logo no primeiro tempo o Azulão abriu 2 a 0 no placar, com tentos marcados por Balão Marabá - após rebote do goleiro em batida de pênalti - e Castro.

Na segunda etapa, Castro marcou mais um, logo com 10 minutos de partida. Já aos 24, Franklin Douglas diminuiu para o Tapajós de cabeça, após cobrança de escanteio. No entanto, a reação do Boto parou por aí. Aos 33, Adauto fez mais um pro Azulão e deu números finais ao jogo.

Tabela

Com o resultado, o Águia subiu à terceira posição do Parazão, com 10 pontos, e está a dois de igualar o Paysandu, vice-líder do torneio. Já o Tapajós segue amargando posições na parte debaixo da tabela. O Boto é o 11º colocado, com apenas três pontos ganhos, e está na zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo pelo Parazão no final de semana. No sábado (11), o Tapajós visita o Remo, no Baenão, às 18h. Já no domingo (12), o Águia recebe o Caeté, no Zinho Oliveira, às 16h.