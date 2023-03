Em busca dos líderes, Águia de Marabá recebe o Tapajós no encerramento da quinta rodada do Parazão

Em condições opostas na tabela, Águia de Marabá e Tapajós se enfrentam nesta segunda-feira (6) pela quinta rodada do Parazão 2023. A bola rola a partir das 20h, no estádio Zinho Oliveira, no sudeste do Pará.

No momento, Águia de Marabá e Tapajós têm objetivos diferentes no campeonato. Com a classificação encaminhada, o Azulão está na perseguição dos líderes - Remo e Paysandu. Já o Tapajós vive duas brigas: uma em busca das quartas de final e outra contra o rebaixamento.

Atual quarto colocado na tabela do Parazão, o Águia de Marabá tem sete pontos conquistados em quatro jogos. Em caso de vitória sobre o Tapajós, o Azulão pula para 10 pontos e sobe um andar na classificação, terminando a quinta rodada em terceiro, dois pontos atrás do vice-líder, o Paysandu.

Já o Tapajós está na 10ª posição, uma acima da zona de rebaixamento do estadual. No entanto, devido ao grande número de vagas de classificação à segunda fase e a proximidade entre os times na tabela, uma vitória sobre Águia já colocaria o Boto Santareno na briga pelo G-8.

Copa do Brasil motiva Azulão

Além da melhor posição na tabela, a classificação da equipe no meio da última semana à segunda fase da Copa do Brasil é um fator a mais para motivar o Águia. Na quinta-feira (2), o Azulão bateu o Botafogo-PB por 2 a 1 no Zinho Oliveira, avançando para a próxima etapa do principal torneio mata-mata do Brasil e uma premiação de R$ 900 mil.

Destaques

Dois jogadores têm chamado as atenções neste início de estadual por Águia de Tapajós. Do lado do Azulão, o destaque tem sido o zagueiro David Cruz, artilheiro da equipe na temporada. Já do lado do Boto, a revelação é o meia Tiago Mandi, autor de dois gols pela equipe santarena na última partida, contra o São Francisco.