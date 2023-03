Parazão: árbitro paraense relata ameaça de morte em súmula de Cametá e Castanhal

O árbitro Fernando Antônio Filho disse que foi ameaçado durante o intervalo da partida entre Cametá e Castanhal, pela quinta rodada do Parazão 2023. De acordo com o juiz, o vestiário da arbitragem foi invadido por um homem que pediu para que o trio "ajudasse o Cametá" no duelo. Todo o caso foi registrado na súmula do jogo.

De acordo com Fernando, o homem se identificou como "Jota" e disse ser segurança do prefeito de Cametá, Victor Cassiano. Ainda segundo a arbitragem, Jota pediu para que o trio ajudasse o Mapará na partida, que estava até o momento empatada em 1 a 1. No entanto, assim como relatado na súmula, Fernando exigiu que o segurança saísse do local.

Porém, as tentativas de coação não pararam por aí. De acordo com a súmula, o trio de arbitragem e o delegado da partida, Flávio Goiano, foram hostilizados pela torcida cametaense ao final da partida. Segundo eles, membros de uma torcida organizada do Mapará fizeram ameaças de morte.

"Sei que vocês só vão embora amanhã, vamos atrás e matar vocês. Vocês não vão sair daqui vivos", ameaçaram os torcedores do Cametá, segundo consta na súmula da partida.

Ainda de acordo com Fernando, após o delegado da partida tentar amenizar os ânimos, outra agressão foi gerada. O juiz conta que Flávio Goiano foi ameaçado com um objeto de madeira antes de entrar no túnel que dá acesso aos vestiários.

Súmula de Cametá e Castanhal registram ameaças de morte à arbitragem (Divulgação)

Sobre as ameaças, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF), mas não obteve retorno até o momento.

Cametá e Castanhal se enfrentaram no domingo (5), no estádio Parque do Bacurau, e terminou empatada em 2 a 2. Os gols da partida foram marcados por Jorge Pet e Alexandre Santana, para o Mapará; e Pedro Gabriel e Gabriel Açu, para o Japiim.