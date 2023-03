Meia do Cametá faz golaço no Parque do Bacurau, mas Mapará só empata com o Castanhal pelo Parazão

Em uma partida bastante movimentada, Cametá e Castanhal empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (5), no Parque do Bacurau, pela quinta rodada do Parazão. Os gols da partida foram marcados por Jorge Pet e Alexandre Santana, para o Mapará; e Pedro Gabriel e Gabriel Açu, para o Japiim.

A partida

Logo no primeiro minuto de jogo, o Cametá abriu o placar. Jorge Pet recebeu na entrada da área e mandou colocado para o gol, com 34 segundos de bola rolando. Atrás do resultado, o Castanhal partiu para o ataque e Pedro Gabriel empatou logo aos 10 minutos.

No segundo tempo, o Cametá voltou mais ligado para o jogo e fez um gol antológico no Parque do Bacurau. Aos 13 minutos, após cobrança de lateral na área, Alexandre Santana virou um belo voleio para colocar o Mapará na frente. No entanto, a alegria da equipe da casa durou pouco, porque aos 23 minutos, Gabriel Açu empatou o jogo de falta e deu números finais ao duelo.

Tabela

Com o resultado, o Cametá subiu ao terceiro lugar do estadual, com oito pontos conquistados em cinco jogos. No entanto, o Mapará pode perder uma posição em caso de vitória do Águia de Marabá, que enfrenta o Tapajós na segunda-feira (6).

Já o Castanhal continua brigando no meio da classificação. O Japiim da Estrada tem, no momento, 6 pontos, e está na 7ª colocação.

Próximos compromissos

Ambas as equipes voltam a campo pelo estadual no próximo domingo (12). O Castanhal visita o Itupiranga, às 9h45, na Arena Crocodilo, enquanto o Cametá recebe o Bragantino, no Parque do Bacurau, às 10h. Todos os jogos serão válidos pela sexta rodada do Parazão.