Águia de Marabá visita Trem-AP em busca da classificação na Série D

Neste sábado (14), às 16h, Trem-AP e Águia de Marabá se enfrentam no Estádio Milton Corrêa, em Macapá, pela 9ª rodada do Grupo A da Série D do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Águia de Marabá vive melhor momento na competição e ocupa a segunda posição na tabela, com 15 pontos conquistados em oito jogos — resultado de 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Trem-AP está na oitava colocação, com 8 pontos também em oito partidas, somando 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

O time marabaense aplicou uma goleada histórica de 6 a 0 sobre o Humaitá, no último sábado (7), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa foi a maior vitória do clube na história da quarta divisão. Os gols foram marcados por Kukri, Daniel GTA (três vezes), Fidel e Edicleber.

Enquanto isso, o time do Amapá vem de uma derrota por 2 a 0 para o Manauara-AM, resultado que complicou sua campanha na competição. A Locomotiva busca recuperação no próximo confronto contra o Águia de Marabá, que chega embalado pela goleada e pela boa fase na Série D.

Para o confronto, o técnico do Azulão, Silvio Criciúma, poderá contar com reforços recentes que chegaram para fortalecer a equipe nesta temporada: o atacante de 28 anos, Debu, que fez sua estreia na última partida, e o lateral esquerdo Wellington Londres, de 23 anos, apresentado na última quinta-feira (12).

Confira as prováveis escalações para o confronto válido pelo jogo de volta da primeira fase do Grupo A da Série D:

Águia de Marabá

Técnico: Silvio Criciúma

Escalação: Axel Lopes; Samuel, Lucão, Baraka, Luciano; Esdras, Kukri, Romarinho, Wander, Fidel e Daniel GTA.

Trem-AP

Técnico: Sandro Macapá

Escalação: Victor Lube; Gabriel Recife, Douglas, Wendel e Neto Sergipano; Adriano Maldini, Tácio e Dudu; Wanderson Gotinha, Foguete e Jonas Moreira.