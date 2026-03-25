Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa O Liberal 25.03.26 8h20 Azulão fará sua estreia na competição regional (Águia de Marabá) Chegou a hora do Águia de Marabá estrear na Copa Norte 2026. Essa é a primeira participação da equipe na competição regional e o Azulão terá pela frente o Monte Roraima-RR, nesta quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR). O Águia de Marabá busca uma estreia pontuando na competição, que só possui cinco rodadas. O Azulão terá logo de início dos jogos fora, o primeiro contra o Monte Roraima e o segundo diante do Amazonas-AM, em Manaus (AM). A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes fez o último treino em Marabá e trabalhou bastante a intensidade de jogo, além de trabalhos táticos e finalizações no gol. O treinador afirmou que o time sabe se comportar fora de seus domínios e que está apto para tentar trazer 3 pontos na bagagem. “A gente sabe da dificuldade que é jogar longe, mas o grupo está bem preparado. Trabalhamos forte e vamos em busca de um bom resultado”, disse. O clube paraense vem de uma eliminação na para o Juventude-RS, na 4ª fase da Copa do Brasil. A equipe de Marabá foi derrotada pelo placar de 3 a 0 e deu adeus à competição nacional. Assim como o Águia, o Monte Roraima também chega ao jogo vindo de uma eliminação. O clube perdeu para o GAS-RR, na semifinal do Campeonato Roraimense e fechou sua participação no torneio. Além do Águia e do Monte Roraima, fazem parte do Grupo B o Remo, Porto Velho-RO e Galvez-AC. Os clubes jogam entre si dentro do grupo e, os dois melhores, passam para a semifinal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa norte monte roraima x águia futebol águia de marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58