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Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte

Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa

O Liberal
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Azulão fará sua estreia na competição regional (Águia de Marabá)

Chegou a hora do Águia de Marabá estrear na Copa Norte 2026. Essa é a primeira participação da equipe na competição regional e o Azulão terá pela frente o Monte Roraima-RR, nesta quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR).

O Águia de Marabá busca uma estreia pontuando na competição, que só possui cinco rodadas. O Azulão terá logo de início dos jogos fora, o primeiro contra o Monte Roraima e o segundo diante do Amazonas-AM, em Manaus (AM).

A equipe comandada pelo técnico Júlio Cesar Nunes fez o último treino em Marabá e trabalhou bastante a intensidade de jogo, além de trabalhos táticos e finalizações no gol. O treinador afirmou que o time sabe se comportar fora de seus domínios e que está apto para tentar trazer 3 pontos na bagagem.

“A gente sabe da dificuldade que é jogar longe, mas o grupo está bem preparado. Trabalhamos forte e vamos em busca de um bom resultado”, disse.

O clube paraense vem de uma eliminação na para o Juventude-RS, na 4ª fase da Copa do Brasil. A equipe de Marabá foi derrotada pelo placar de 3 a 0 e deu adeus à competição nacional. Assim como o Águia, o Monte Roraima também chega ao jogo vindo de uma eliminação. O clube perdeu para o GAS-RR, na semifinal do Campeonato Roraimense e fechou sua participação no torneio.

Além do Águia e do Monte Roraima, fazem parte do Grupo B o Remo, Porto Velho-RO e Galvez-AC. Os clubes jogam entre si dentro do grupo e, os dois melhores, passam para a semifinal.

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