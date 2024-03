Águia de Marabá parte para nova jornada, desta vez contra o Rio Branco, na estreia da Copa Verde

O Águia de Marabá inicia mais uma jornada nesta quarta-feira (28), enfrentando o Rio Branco pela primeira fase da Copa Verde. O jogo terá início às 20 horas, no estádio Zinho Oliveira, palco de grandes atuações nesta temporada.

Sob o comando de Mathaus Sodré, o Azulão busca superar o Rio Branco, impulsionado pela memorável vitória sobre o Coritiba na primeira fase da Copa do Brasil.

Para o confronto, Mathaus deve promover algumas mudanças em relação ao jogo contra o Remo pela sétima rodada do Parazão. O retorno de Elielton ao ataque, substituindo Leandro Carvalho, lesionado, é uma das alterações confirmadas. No entanto, o treinador mantém o silêncio sobre os titulares, buscando surpreender o adversário e garantir a classificação. No mais, o Águia deve manter a base que vem disputando o estadual e a Copa do Brasil. O vencedor deste confronto enfrentará o Paysandu nas oitavas de final, o maior campeão da Copa Verde, com três títulos.

Por sua vez, o técnico Vaguinho Santos relacionou 18 jogadores para o jogo, mantendo o mistério sobre a escalação titular. Esta será a terceira partida oficial do Estrelão na temporada, após a eliminação na Copa do Brasil diante do CRB e a vitória contra o Atlético-AC no Campeonato Acreano.

Quem avançar enfrentará o Paysandu nas oitavas de final, já que o clube paraense entra na competição nessa fase devido à sua posição no ranking nacional de clubes da CBF. A Copa Verde teve início em 22 de fevereiro e a final está marcada para os dias 24 de abril e 8 de maio.