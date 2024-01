Águia de Marabá e Canaã decidem título da Supercopa Grão-Pará na abertura da temporada 2024

Neste sábado (13), Águia de Marabá e Canaã inauguram oficialmente o calendário do futebol paraense em 2024, disputando a final da primeira edição da Supercopa Grão-Pará. O confronto, marcado para às 17h no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA), coloca frente a frente o atual campeão paraense e o campeão da Segundinha, determinando, em jogo único, o vencedor da primeira taça do ano.

O embate é notável pela dinâmica dos envolvidos. O Canaã, "caçula" do Parazão 2024, com pouco mais de três anos de existência, já se estabeleceu na elite do futebol paraense após conquistar o título contra o Santa Rosa. Sob o comando do técnico Emerson Almeida, a equipe se prepara para surpreender o adversário, que por sua vez trabalha ininterruptamente, após a inédita conquista do estadual.

Emerson Almeida, inclusive, mostrou otimismo e confiança na decisão. "É a primeira edição da Supercopa, estamos trabalhando, fizemos 40 dias de pré-temporada. Sabemos da dificuldade que é jogar no Zinho Oliveira e o favoritismo é do outro lado, por tudo que o Águia construiu em 2023. Estamos trabalhando forte, coletando o máximo de informações do adversário, para que possamos chegar em Marabá e realizar um grande jogo".

O treinador conseguiu manter boa parte do elenco, incluindo jogadores experientes como Paulo Rangel e Mimica, que enfrentam mais um desafio: derrotar o Águia de Marabá, atual campeão estadual.

VEJA MAIS



Por outro lado, o Azulão também manteve a maior parte de seu elenco, destacando-se a presença do goleiro Axel Lopes, protagonista na reta final do Parazão ao defender duas cobranças de pênaltis que eliminaram o Paysandu na semifinal. Outro jogador fundamental é o zagueiro Betão, frequentemente acionado durante a temporada, ambos sob o comando do técnico Rafael Jacques.

"Sabemos da importância do título, é uma competição nova e podemos marcar nosso nome pra sempre na história do clube como campeão da Supercopa. Estamos no caminho certo, focados, sabemos da importância que essa conquista pode trazer para o Águia. É uma decisão do atual campeão paraense contra o campeão da Segundinha", completa o defensor.

Ficha técnica:

Local: estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Arbitragem: Não divulgada