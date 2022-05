Adversário do Paysandu, Voltaço possui atletas ex-Remo no elenco; técnico é passou por Leão e Papão

O Paysandu encara o Volta Redonda-RJ no próximo domingo (22), às 19h, na Curuzu, pelo Brasileiro da Série C, buscando se reabilitar na competição. O adversário alviceleste está à frente do Papão na tabela e possui no elenco jogadores velhos conhecidos do torcedor paraense.

A equipe aurinegra procurou alguns reforços para a disputa da Série C e também da Segunda Divisão do Campeonato Carioca, quatro atletas já passaram pelo futebol do Pará, dois deles defenderam o Remo na disputa da Série B na temporada passada. A lista é encabeçada pelo lateral direito Welligton Silva, 34 anos, fez 33 partidas pelo Remo e estava no grupo campeão da Copa Verde. Outro que defendeu as cores azulinas é o volante Marcos Júnior, de 26 anos. Foram 22 partidas pelo Leão e dois gols, mas amargou o rebaixamento com a equipe para a Série C.

Wellington Silva é titular da equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo (Samara Miranda / Remo)

O Voltaço também possui no elenco o goleiro Gerson Dida, 36 anos, que defendeu o Independente de Tucuruí, Paragominas e Cametá, além do zagueiro Iran, que pertence ao Atlético-BA, mas que foi emprestado ao Atlético Paraense para a disputa da Segundinha no ano passado.

Volante chega com a intenção de fazer coisas junto a equipe azulino (Samara Miranda / Ascom Remo)

E não para por aí, além dos atletas, o técnico Rogério Corrêa, também vestiu as camisas do Remo, Paysandu e Independente de Tucuruí. Quando jogador, em 2009, ele atuava pelo Leão Azul e “atravessou” a Avenida Almirante Barroso e foi jogar no Papão da Curuzu. Em 2011 ele retornou ao Pará, dessa vez para jogar pelo Galo Elétrico, onde encerrou a carreira como atleta.

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (22), às 19h, na Curuzu, em Belém, em jogo válido pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance por OLiberal.com.