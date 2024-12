Adriano Imperador fará 'despedida' oficial do futebol neste domingo; veja mais

Adriano Imperador fará sua despedida oficial do futebol neste domingo (15), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã. O ex-atacante marcou época vestida com camisas do Flamengo, Inter de Milão e da seleção brasileira.

O evento será transmitido ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo canal TV Fla no YouTube. Ó portal Lance! acompanhará todos os momentos e detalhes dessa homenagem ao ídolo rubro-negro em tempo real.

A última partida oficial de Adriano foi em 14 de maio de 2016, quando jogou pelo Miami United contra o Las Vegas City. Agora, aos 42 anos, ele reúne amigos e ex-companheiros de carreira para comemorar sua trajetória no futebol em grande estilo.

Clubes de carreira

Formado nas categorias de base do Flamengo, Adriano também construiu uma história marcante no Inter de Milão, onde ganhou o apelido de Imperador. Além desses dois clubes, ele passou por equipes como Fiorentina, Roma, São Paulo, Corinthians e Athletico.

Pela seleção brasileira, Adriano esteve na Copa do Mundo de 2006, participando de seis jogos e marcando dois gols. Seus melhores momentos com a camisa do Brasil, no entanto, aconteceram na Copa América de 2004 e na Copa das Confederações de 2005.

VEJA MAIS



Jogadores confirmados

Para este momento especial, Adriano reunirá grandes nomes do futebol nacional e internacional. A partida contará com ex-atletas que jogaram ao seu lado no Flamengo, no Inter de Milão ou em equipes adversárias. Ele entrará em campo por duas equipes, atuando um tempo em cada lado.

Programe-se

Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

Local: Maracanã, Rio de Janeiro;

Onde assistir: SporTV e Fla TV

Escalações

Time do Flamengo: Zico, Romário, Diego Ribas, Petkovic, Júlio César, Djalminha, Léo Moura, Zé Roberto, Beto, Athirson, Ronaldo Angelim, Toró, Edílson, Emerson Sheik, Reinaldo, Denílson, Juan (zagueiro), Zinho e Vágner Love.

Time da Itália: Ronaldo Fenômeno, Materazzi, Córdoba, Gamarra, Burdisso, David Pizarro, Fábio Júnior, Aldair, Dida, César, Gilberto, Zé Elias e Fábio Simplício.