Adriano Imperador relembra confusão com Joana Machado em favela: 'estava possuída'

Adriano Imperador relembrou uma confusão com a ex-namorada Joana Machado em sua biografia recém-lançada. Em "Adriano - Meu medo maior", o ex-atleta deu detalhes sobre o conflito, que ficou marcado pelos gritos e carros quebrados na favela da Chatuba, na Baixada Fluminense (RJ).

VEJA MAIS

No livro, Imperador revela detalhes de um dos vários momentos tensos do relacionamento com a personal trainer. Adriano relembra que, no dia, estava com os amigos e não viu quando Joana começou a ligar para ele. Sem respostas, a personal trainer foi parar na favela atrás do então namorado.

"Eu estava com os meus parceiros, sem bagunça nenhuma. Não vi o telefone tocar. Nisso, alguém chegou na roda e disse: 'Adriano, tua mulher está lá embaixo. Ela está quebrando os carros dos teus parceirosDesci feito um louco. Quando eu cheguei na pracinha, encontrei a Joana surtando."

De acordo com o ex-jogador, Joana gritava por achar que ele estava com outras mulheres e perguntava onde elas estavam. "Ela estava possuída. A mulher berrava. Todo mundo em volta assistindo ao espetáculo. Enfiei a Joana dentro do carro, implorei para ela se acalmar. Expliquei que não tinha mulher nenhuma com a gente", relembrou.