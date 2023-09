Adriano Imperador reencontra Parreira: ‘Meu treinador do coração’

Adriano Imperador reencontrou com seu ex-treinador Carlos Alberto Parreira e compartilhou na web o momento. Na última sexta-feira (15), o ex-jogador exibiu o momento aos seguidores no Instagram, que amaram a foto deles.

Os dois trabalharam juntos durante o ciclo da Copa do Mundo de 2006, conquistando a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005, chegando às quartas de final do mundial do ano seguinte, com derrota para a finalista França.

"Meu treinador do coração. Deus abençoe", escreveu Adriano, acompanhando a foto do abraço.

"Máximo respeito", escreveu um internauta.

Com 80 anos, Parreira está afastado do futebol. No início deste ano, recebeu homenagem da CBF por sua carreira com clubes e a Amarelinha. O último grande trabalho dele no esporte foi na comissão técnica da Seleção Brasileira entre 2013 e 2014.