A um empate da classificação, Cametá enfrenta o Caeté em Ipixuna pela sexta rodada do Parazão

Caeté e Cametá jogam neste sábado, em Ipixuna, e um simples ponto pode garantir o Mapará Elétrico na reta final. No entanto, os donos da casa querem manter a pressão jogando em seus domínios. Em três partidas, a equipe do técnico Emerson Almeida teve duas vitórias e um empate. A partida começa às 15h30

Matematicamente, as duas equipes estão próximas da classificação. O Cametá é o quarto colocado na tabela, com 11 pontos distribuídos entre três vitórias, dois empates e uma derrota. O último revés do time dirigido pelo técnico Rogerinho Gameleira foi na quarta rodada, para o Clube do Remo. Neste desafio, o treinador terá algumas baixas, mas segue confiante na disposição de seus atletas.

"Nós fechamos o trabalho da semana para esse jogo contra o Caeté e já estamos aqui em Ipixuna. Temos uma baixa no time, que é o Rogério. Ele sentiu uma lesão na posterior da coxa direita. Além disso, o Bruce também está fora, sua mãe se encontra acamada. No entanto, estamos progredindo nos trabalhos, equilibrando a fase ofensiva e defensiva, e nas bolas paradas, onde precisamos ter atenção, para desenvolver um bom futebol e somar o maior número de pontos nessas duas últimas rodadas", diz o técnico Gameleira, que espera um jogo duro em solo adversário.

"A gente respeita muito a equipe do Caeté, é um bom time, fisicamente e tecnicamente. Eu conheço também alguns jogadores de lá, o Emerson, o treinador. A gente respeita muito, mas temos o nosso plano de jogo para botar em prática e conseguir os nossos objetivos". Por outro lado, o Guerreiro Caeteuara vem logo atrás na tábua classificatória, na condição de quinto colocado, mas quatro pontos abaixo do Cametá, ou seja, o time precisa vencer para decidir a sorte na última rodada.

Para isso, conta principalmente com o bom retrospecto jogando em casa. Em três partidas, o time empatou uma vez e venceu duas, uma delas contra o todo poderoso Paysandu, culminando com uma crise interna no clube alviceleste. A principal esperança de gols do time está nos pés do atacante Leandro Cearense, autor de um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o bicolor.