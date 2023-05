'A Premier League é mais importante', diz Guardiola após pressão por título do City na Champions

O Manchester City terá a chance de se consagrar pela primeira vez como campeão da Champions League em uma disputa contra o Inter de Milão. Após a pressão pelo possível título inédito com a classificação no campeonato, o técnico Guardiola deixou claro que a prioridade dos Citzens é a Premier League, no jogo do próximo domingo (21), contra o Chelsea.

VEJA MAIS

"A Premier League é a competição mais importante porque dura mais de 10, 11 meses. Temos sorte de estar em casa com nosso povo para vencê-la", disse o técnico, sobre o Campeonato Inglês.

O Manchester City está no topo da tabela de classificação em ambos os campeonatos. Na Champions, o time inglês possui 5 pontos à frente do Borussia e três vitórias nas últimas cinco partidas, pelo grupo G. Na Premier League, o clube comandado por Guardiola soma 85 pontos, quatro à frente do Arsenal e a vantagem de ter vencido todas as últimas cinco disputas.

Até a decisão final pela taça do Campeonato Inglês, o clube terá pela frente o Brighton e o Brentford. Além dos dois importantes campeonatos, os Citzens também disputarão a final da Copa da Inglaterra, no dia 3 de junho, contra o Manchester United.