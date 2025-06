Fulham dispensa Willian, Carlos Vinícius e mais 11 jogadores após temporada ruim no Inglês

O meia Willian, ex-Corinthians e seleção brasileira, não faz mais parte dos planos do Fulham. O jogador de 36 anos não terá o seu contrato renovado pela diretoria. Pouco utilizado na Premier League, o Campeonato Inglês, o atleta foi escalado em dez oportunidades e não conseguiu balançar as redes. Outro jogador brasileiro que também encerrou o seu ciclo é Carlos Vinícius. Os dois encabeçam uma lista de dispensas que inclui um total de 13 nomes elaborada pelo treinador português Marco Silva.

A decisão da ampla reformulação do elenco passa pelo desempenho decepcionante da equipe no Campeonato Inglês. A equipe terminou na 11ª posição com 54 pontos e teve um aproveitamento de apenas 47% no torneio nacional.

Com duas Copas do Mundo no currículo, Willian chegou ao clube em 2022 e disputou duas temporadas. Após uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, ele retornou ao time londrino neste ano. Sem espaço com o treinador, ele foi pouco aproveitado.

O atacante Carlos Vinícius, de 30 anos, esteve no radar do Red Bull Bragantino em 2024. Com passagens anteriores por Benfica e Tottenham, ele deixa o Fulham após três temporadas e passa a estar livre no mercado.

Além de Willian e Carlos Vinícius, a lista conta com nomes como Terry Ablade, Luca Ashby-Hammond, Chris Donnell, Imani Lanquedoc, Connor McAvoy, Delano McCoy-Splatt, Callum McFarlane, Damon Park, Stefan Parkes, Luca Picoto e Oscar Varney.