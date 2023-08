Fulham anuncia Timothy Castagne como novo reforço do clube inglês

O Fulham anunciou nesta terça-feira (29), a contratação do novo reforço do time: Timothy Castagne. O lateral belga de 27 anos estava atuando no Leicester City pelas últimas três temporadas e assinou contrato até junho de 2027 no clube inglês.

Para a contratação do atleta, o clube inglês precisou desembolsar aproximadamente 15 milhões de euros. “Me sinto muito bem. Foi uma longa janela de transferências, mas finalmente estou aqui e estou feliz. É um grande alívio. Conversei com o técnico (Marco Silva) e mal posso esperar para começar a treinar e jogar”, disse Castagne.

Com passagens por Genk e Atlanta, Timothy chegou ao Leicester em 2020 e atuou nas categorias de base da Seleção Belga, incluindo a última Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Na Premier League, o Fulham está no 12° lugar do campeonato e disputa o terceiro jogo hoje, 29, contra o Tottenham, às 15h45 (horário de Brasília).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)