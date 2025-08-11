Fuchs inicia transição, Veiga faz tratamento e Arthur celebra renovação com Palmeiras Recuperado de um edema na coxa esquerda, o zagueiro iniciou a transição física, treinando sob acompanhamento do departamento médico Estadão Conteúdo 11.08.25 14h53 Bruno Fuchs / Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) O Palmeiras retomou as atividades nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, um dia depois da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares realizaram trabalhos regenerativos na sala de recuperação e neurociência, enquanto o restante do elenco, reforçado por jogadores do sub-20 e sub-17, participou de exercícios técnicos em campo reduzido sob orientação da comissão técnica de Abel Ferreira. A principal novidade foi a presença de Bruno Fuchs no gramado. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o zagueiro iniciou a transição física, treinando sob acompanhamento do departamento médico. A evolução abre caminho para que ele volte a ser opção no setor defensivo nas próximas semanas, após um período de ausência que reduziu as alternativas de Abel para o sistema defensivo. Raphael Veiga, por sua vez, seguiu em tratamento no centro de excelência. O meia foi desfalque contra o Ceará devido a dores no púbis e ainda não retomou as atividades em campo. A expectativa da comissão técnica é acompanhar a resposta clínica nos próximos dias para definir se o jogador terá condições de viajar ao Peru, onde o Palmeiras enfrenta o Universitario nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Além da dupla, Bruno Rodrigues treinou com o grupo na maior parte da atividade e manteve o processo de reintegração ao elenco principal. Já Paulinho ficou na parte interna para trabalhos específicos. A presença de atletas da base deu ritmo à sessão, que foi marcada por jogadas curtas, troca rápida de passes e movimentação intensa. O lateral-esquerdo Arthur, que vem integrando o grupo profissional nos treinos, após a saída de Vanderlan, comentou sobre a experiência e a recente renovação de contrato até o fim de 2029. "Essa experiência de estar treinando agora no profissional está sendo maravilhosa para mim, que cresci aqui dentro. Poder desfrutar desse momento é gratificante demais. É mérito do trabalho poder renovar com um clube tão grande quanto o Palmeiras, uma alegria difícil de descrever", afirmou o jogador, formado no clube. Arthur destacou ainda a inspiração que encontra em Piquerez, referência na posição, e o processo de adaptação ao ambiente de jogos do time principal. "Na base não tem tanto público, são mais os pais. No profissional, são 40 mil pessoas a cada jogo, é diferente para se acostumar. Estou me preparando nos treinos e o pessoal tem me ajudado bastante para quando aparecer a oportunidade", completou. O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Universitario, em Lima, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Invicto na fase de grupos, o time liderou sua chave com 18 pontos, somando seis vitórias em seis jogos. A definição sobre a participação de Fuchs e Veiga ficará a cargo do departamento médico nos próximos treinos antes da viagem. 