França x Austrália: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (22/11) pela Copa do Mundo 2022

França e Austrália disputam nesta terça-feira (22/11) partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2022. O jogo começou às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Austrália?

A partida França x Austrália pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay e canal CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube.

Como França x Austrália chegam para o jogo?

França, a atual campeã do mundo, chega ao mundial sem o talento de Benzema, Kanté, Pogba e Nkunku. Já a Austrália, participa pela quinta vez consecutiva da Copa do Mundo. A classificação para o Catar só ocorreu depois de vencer os Emirados Árabes Unidos e o Peru na repescagem.

FICHA TÉCNICA

França x Austrália

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Janoub, em Al Walkrah, no Catar

Data/Horário: 22 de novembro de 2022, 16h

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistente 1: Zakhele Siwela (África do Sul)

Assistente 2: Souru Phatsoane (Lesoto)

Quarto árbitro: Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

AVAR: Adil Zourak (Marrocos)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano (Konaté) e Lucas Hernández; Tchoauméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud. TÉCNICO: Didier Deschamps

Austrália: Matthew Ryan; Atkinson, Wright, Kye Rowles, Aziz Behich; Hrustic, Aaron Mooy, Irvine; Leckie, Duque e Goodwin. TÉCNICO: Graham Arnold

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)