México x Polônia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/11) pela Copa do Mundo 2022

México e Polônia disputam nesta terça-feira (22/11) pártida válida pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir México x Polônia?

A partida México x Polônia pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como México x Polônia chegam para o jogo?

O México, próximo anfitrião da Copa do Mundo, chegou no mundial sem dificuldade, mas está sem a principal estrela: Chicharito. Já a Polônia, aposta todas as fichas na qualidade do Lewandowski, escolhido o melhor jogador do mundo em 2020 e 2021.

FICHA TÉCNICA

México x Polônia

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data/Horário: 22 de novembro de 2022, 13h

Árbitro: Chris Beath (Austrália)

Assistente 1: Anton Shchetinin (Austrália)

Assistente 2: Ashley Beecham (Austrália)

Quarto árbitro: Stéphanie Frappart (França)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

AVAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

México: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Luis Chávez; Hirving Lozano, Henry Martín e Alexis Vega. TÉCNICO: Tata Martino

Polônia: Wojciech Szczesny; Bednarek, Glik e Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski. TÉCNICO: Czesław Michniewicz

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)