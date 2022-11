Dinamarca x Tunísia: onde assistir ao vivo hoje (22/11) pela Copa do Mundo 2022

Dinamarca e Tunísia disputam nesta terça-feira (22/11) pártida válida pela 1ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Dinamarca x Tunísia?

A partida Dinamarca x Tunísia pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

VEJA MAIS

Como Dinamarca x Tunísia chegam para o jogo?

A Dinamarca é a 10ª colocada no ranking da Federação Internacional de Associações de Futebol (Fifa) e se classificou para o mundial sem muitas dificuldades. Já a Tunísia, venceu quatro dos últimos cinco jogos e participa pela 2ª vez do torneio.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Tunísia

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Education City, em Al Rayyan, no Catar

Data/Horário: 22 de novembro de 2022, 10h

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morim (México)

Assistente 2: Miguel Hernandez (México)

Quarto árbitro: Said Martinez (Honduras)

VAR: Fernando Guerrero (México)

AVAR: Armando Villareal (Estados Unidos)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard, Dolberg. TÉCNICO: Kasper Hjulmand

Tunísia: Ben Said, Dräger, Ifa, Talbi, Maâlou; Ben Romdhane, Laïdouni, Sassi; Khazri, Jaziri, Msakni. TÉCNICO: Jalel Kadri

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)