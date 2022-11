Argentina x Arábia Saudita: saiba onde assistir ao vivo pela Copa do Mundo 2022

Argentina e Arábia Saudita disputam agora partida válida pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2022. O jogo começou às 07h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. Confira onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Argentina x Arábia Saudita?

A partida Argentina x Arábia Saudita pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

VEJA MAIS

Como Argentina x Arábia Saudita chegam para o jogo?

A Argentina venceu a última edição da Copa América e da Finalíssima. Já a Arábia Saudita, nos últimos três jogos que realizou, venceu a Islândia, por 1 a 0, empatou com o Panamá, por 1 a 1, e perdeu para a Croácia, por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

FICHA TÉCNICA

Argentina x Arábia Saudita

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Lusail, em Doha, no Catar

Data/Horário: 22 de novembro de 2022, 07h

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaž Klancnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraž Kovacic (Eslovênia)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Pol van Boekel (Holanda)

AVAR: Bastian Dankert (Alemanha)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Acuña; Paredes, Rodrigo de Paul e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez e Di María. TÉCNICO: Lionel Scaloni

Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi e Al-Shahrani; Kanno e Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj e Al-Daswari; Al-Buraikan. TÉCNICO: Hervé Renard

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)