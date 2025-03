França bate Croácia nos pênaltis e vai enfrentar Espanha nas semis da Liga das Nações

A França venceu a Croácia nos pênaltis (5-4) e se classificou para a 'Final Four' da Liga das Nações, que será disputada em junho contra a Espanha, neste domingo (23) no Stade de France, num duelo em que venceu por 2 a 0, deixando tudo igual no placar agregado.

Os 'Bleus' equilibraram a desvantagem após a derrota (2-0) sofrida em Split na quinta-feira com gols de Michael Olise, de cobrança de falta direta (52'), e Ousmane Dembélé (80').

O placar não mudou na prorrogação e nos pênaltis o zagueiro do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, converteu a cobrança decisiva para os franceses.

O goleiro Mike Maignan, com duas defesas, foi o herói da noite, comemorada em grande estilo no Stade de France carente de alegrias de uma vice-campeã mundial que não se reerguia desde a Euro 2024.

"Nos pênaltis temos um goleiro que faz a diferença... Estávamos convencidos de que tínhamos os ingredientes para virar. Tivemos um excelente ambiente e conectamos os torcedores à equipe", disse o capitão francês Kylian Mbappé.

Na 'Final Four', que será disputada na Alemanha que eliminou a Itália neste domingo, a França jogará no dia 5 de junho, em Stuttgart, contra a Espanha, que também venceu a Holanda nos pênaltis, em Valência.

Além disso, com esta vitória a seleção francesa inicia em setembro as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, num grupo D que é completado por Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

A Croácia começará a jogar em junho na chave L junto com República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.

Com a necessidade urgente de mudar sua imagem em casa após a derrota em Split, na quinta-feira, a França partiu para o ataque no primeiro tempo, embora sem sucesso.

Dominantes, os 'Blues' multiplicaram os cruzamentos para a área, mas sem conseguir acertar o gol nas finalizações. A melhor chance foi um lance em que Bradley Barcola desperdiçou ao ficar cara a cara com o goleiro Dominik Livakovic.

Já no segundo tempo, o primeiro gol da França veio com uma cobrança de falta precisa no canto superior da área tocada por Olise com o pé esquerdo para abrir sua conta como artilheiro internacional em seu quinto jogo.

O meia-atacante do Bayern de Munique, em sua primeira grande atuação como titular dos 'Bleus', ainda deu a assistência para o 2 a 0: tabelou com Mbappé e seu passe da direita encontrou Dembélé, que marcou com a precisão que vem exibindo em 2025.

O jogador do PSG marcou 23 gols em 18 jogos desde 1º de janeiro, sendo o atacante mais prolífico das principais ligas europeias.

Antes do duelo deste domingo, Olivier Giroud, maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa com 57 gols em 137 jogos, aposentado da seleção após a Euro-2024 na Alemanha, recebeu uma homenagem.

Giroud joga atualmente no Los Angeles Galaxy ao lado de seu ex-capitão Hugo Lloris. Outro campeão mundial de 2018, Antoine Griezmann, receberá uma homenagem semelhante, informou a Federação Francesa de Futebol.

- Confrontos das semifinais:

4 de junho (em Munique): Alemanha - Portugal

5 de junho (em Stuttgart): Espanha - França

Final em 8 de junho em Munique