Fortaleza vence Bragantino e permanece na Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza garantiu a permanência na Série A do Brasileirão com a vitória de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira (30), pela 36ª rodada do campeonato. Mesmo com dois jogadores a menos, o clube paulista permanece na próxima edição da Copa Libertadores.

Agora, o clube nordestino tem 48 pontos e não pode ser ultrapassado pelo Bahia, que lidera a zona de rebaixamento, com 41. Já o Red Bull Bragantino, com 58, está no 6° lugar e pode cair apenas para o Fluminense, atualmente na Libertadores.

Na partida, o primeiro tempo foi de tirar o fôlego com a energia do Leão após o empate com o Palmeiras por 2 a 2 na rodada passada. Aproveitando o embalo, o Fortaleza abriu o placar aos 13 minutos com gol de Calebe Silva e Yago Pikachu.

O Fortaleza enfrenta o Goiás, em casa, no próximo domingo (03), às 18h30 (horário de Brasília), enquanto o Bragantino disputa contra o Coritiba, em São Paulo, no mesmo dia e horário.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)