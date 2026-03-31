Fortaleza esbarra na marcação do Cuiabá e continua sem vencer na Série B do Brasileiro Estadão Conteúdo 31.03.26 21h37 Fortaleza e Cuiabá empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (31), na Arena Castelão, em partida válida pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. O duelo era cercado de expectativa, já que ambas as equipes buscavam a recuperação após estreias abaixo do esperado na competição nacional. Enquanto os cearenses vinham de uma dura derrota por 4 a 0 para o Botafogo-SP, o time mato-grossense tentava somar três pontos após o empate sem gols contra o Sport na rodada inicial. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer e ocupam posições intermediárias na tabela de classificação. O Fortaleza, que disputou a elite nas últimas sete temporadas e entrou no torneio como um dos favoritos ao acesso, agora soma apenas um ponto e sente a pressão da zona do rebaixamento. O Dourado, por sua vez, alcança os dois pontos em dois jogos, mantendo uma postura defensiva sólida, na nona posição. A etapa inicial foi caracterizada por um futebol travado, com forte marcação e escassez de chances claras. O Fortaleza deteve o controle da posse de bola e tentou pressionar desde o apito inicial, mas esbarrou em um Cuiabá bem postado defensivamente. A melhor oportunidade surgiu com Ryan, que carimbou a trave em lance que já estava paralisado por impedimento. Na sequência, Luiz Fernando exigiu boa intervenção do goleiro Marcelo Carné. O Cuiabá limitou-se a equilibrar as ações com muitas faltas e erros de passe, levando perigo apenas em uma finalização de Raylan para fora. O panorama não se alterou no retorno para o segundo tempo, com o Fortaleza mantendo a troca de passes, porém sem profundidade, o que gerou impaciência nas arquibancadas. Aos 4 minutos, Luiz Fernando arriscou de fora da área com perigo, mas a bola saiu à esquerda do gol. O clima esquentou aos 13 minutos, quando uma confusão entre as comissões técnicas, envolvendo os treinadores Thiago Carpini e Eduardo Barros, interrompeu o andamento do jogo e terminou com os dois técnicos expulsos. Na base da insistência, o Fortaleza chegou com chutes de Pochettino e Lucas Crispim após cobranças de escanteio, ambos desviados ou por cima da meta. A última grande chance aconteceu aos 29 minutos, quando Miritello cabeceou firme após cobrança de falta, mas parou em defesa segura de Marcelo Carné. As equipes agora buscam ajustes urgentes para a terceira rodada da Série B, visando o G-4 da competição. O Fortaleza voltará a jogar diante de seu torcedor diante do Juventude, esperando converter o domínio territorial em gols para acalmar os ânimos da torcida. Já o Cuiabá retorna para o Mato Grosso com o objetivo de conquistar sua primeira vitória atuando em casa contra o Ceará, focando na melhora do aproveitamento ofensivo para subir na classificação geral. FICHA TÉCNICA FORTALEZA 0 X 0 CUIABÁ FORTALEZA - Brenno; Maurício (Rodrigo Santos), Brítez, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes (Lucas Crispim); Lucas Sasha, Ronald, Ryan (Rodriguinho), Lucca Prior (Lucas Emanoel) e Pochettino (Miritello); Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini. CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, Luís Soares (João Basso), Calebe e Marlon; Raul, Luiz Otávio (Weverson) e David Miguel; Rodrigo Rodrigues (Hernandes), Vinícius Peixoto (Kauan) e Lorenzo. Técnico: Eduardo Barros. CARTÕES AMARELOS - Lucas Emanoel (Fortaleza); David Miguel (Cuiabá). CARTÕES VERMELHOS - Thiago Carpini (Fortaleza) e Eduardo Barros (Cuiabá). ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Castelão, Fortaleza (CE). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Série B Fortaleza Cuiabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo: David Braga é apresentado, projeta jogo contra o Santos e cita Neymar: 'diferenciado' Meia destaca adaptação em Belém, carinho da torcida e comenta jogo com Neymar na Vila Belmiro 31.03.26 18h22 Futebol Remo se posiciona sobre buraco e placa no muro do Baenão; veja a nota do clube Um buraco no muro do Baenão fez com que vários torcedores questionassem melhorias no estádio, que vai receber jogo da Série A do Brasileirão 31.03.26 16h04 VARIEDADES Saiba quem é a atleta russa que ficou de costas no hino da Ucrânia em competição O episódio durante a execução do hino ucraniano aconteceu no pódio da prova do arco 31.03.26 14h48 FUTEBOL Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil 31.03.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 31.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Brasil x Croácia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (31/03) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção croata; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 18h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 JOGO AMISTOSO Estados Unidos x Portugal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) EUA e Portugal jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 19h00