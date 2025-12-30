FÓRMULA 1: Verstappen se arrisca no vôlei de praia durante férias no Brasil

De férias no Brasil, Max Verstappen foi flagrado nesta terça-feira, 30, jogando vôlei de praia. Em publicação do piloto brasileiro Nelsinho Piquet nas redes sociais, o holandês mostra as habilidades na modalidade.

Nas imagens publicadas no Instagram, o piloto da Red Bull Racing, que ficou com o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2025, saca e ainda é o responsável por marcar o ponto de sua dupla.

Verstappen desembarcou no Brasil no último domingo, 21, em São Sebastião dos Ferreiros, no Rio de Janeiro. Em seguida, ele foi para Angra dos Reis, onde vai passar a virada do ano com Kelly Piquet, namorada e filha do ex-piloto Nelson Piquet.

Apesar do vice-campeonato neste ano, o holandês foi venceu votação realizada por chefes de equipe da categoria e foi eleito o melhor piloto da categoria, desbancando o britânico Lando Norris, da McLaren, campeão mundial em 2025.

Em 2026, Verstappen vai em busca do pentacampeonato mundial. A primeira etapa da nova temporada da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Austrália, no dia 8 de março.