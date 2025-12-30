FÓRMULA 1: Verstappen se arrisca no vôlei de praia durante férias no Brasil Estadão Conteúdo 30.12.25 22h03 De férias no Brasil, Max Verstappen foi flagrado nesta terça-feira, 30, jogando vôlei de praia. Em publicação do piloto brasileiro Nelsinho Piquet nas redes sociais, o holandês mostra as habilidades na modalidade. Nas imagens publicadas no Instagram, o piloto da Red Bull Racing, que ficou com o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2025, saca e ainda é o responsável por marcar o ponto de sua dupla. Verstappen desembarcou no Brasil no último domingo, 21, em São Sebastião dos Ferreiros, no Rio de Janeiro. Em seguida, ele foi para Angra dos Reis, onde vai passar a virada do ano com Kelly Piquet, namorada e filha do ex-piloto Nelson Piquet. Apesar do vice-campeonato neste ano, o holandês foi venceu votação realizada por chefes de equipe da categoria e foi eleito o melhor piloto da categoria, desbancando o britânico Lando Norris, da McLaren, campeão mundial em 2025. Em 2026, Verstappen vai em busca do pentacampeonato mundial. A primeira etapa da nova temporada da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Austrália, no dia 8 de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1/Verstappen férias vôlei de praia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50