Fórmula 1 renova com Heineken, que terá naming rights de GPs na temporada 2027 Estadão Conteúdo 05.11.25 8h27 A Fórmula 1 renovou o acordo comercial com a Heineken. A parceria, que dura quase 10 anos, terá uma nova fase a partir de 2027, com a empresa detendo naming rights de GPs e ativações durante as etapas do Mundial. A linha sem álcool da marca, a Heineken 0.0, já é responsável pela F1 Fan Zone durante os GPs, e manterá a ativação. "Estamos muito felizes em ampliar nosso compromisso com a Fórmula 1 ao nos tornarmos patrocinadores, com o nome no título, de uma das corridas mais icônicas do esporte. A Fórmula 1 sempre teve o poder de reunir pessoas, e, por meio dessas parcerias, queremos criar experiências inesquecíveis para fãs de todo o mundo, celebrando a emoção, a paixão e a conexão que tornam esse esporte tão especial", disse Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil. Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, acredita que a empresa seja a parceria perfeita para a modalidade, que busca inovação constante. "Por quase uma década, a Heineken esteve ao lado da Fórmula 1 com uma paixão compartilhada por criar uma experiência e um espetáculo inigualável para os nossos fãs. No automobilismo, a inovação está no nosso DNA, por isso estou entusiasmado com o fato de a Heineken continuar a ultrapassar os limites do engajamento dos fãs e de levá-los ainda mais perto da ação", falou. Ele está em sintonia com o CEO e presidente do Conselho Executivo da Heineken, Dolf van den Brink, que comemora: "Este novo capítulo de nossa parceria é mais do que um patrocínio. É sobre conectar-se com os fãs, criar experiências únicas e celebrar a paixão global pela Fórmula 1" declarou. A temporada de 2026 marcará dez anos da parceria entre Heineken e Fórmula 1. Desde o início dessa colaboração, a marca tem investido em iniciativas de consumo responsável, como a campanha "When You Drive, Never Drink" ("Quando dirigir, nunca beba", em tradução livre), que reforça a importância de não beber ao dirigir, além de dedicar parte significativa de seus investimentos globais em mídia a programas de conscientização. A Heineken também participou de F1 The Movie, projeto que desafiou percepções antigas sobre o consumo de álcool e socialização, e foi patrocinadora oficial do Grande Prêmio de Las Vegas desde sua estreia, em 2023. No Brasil, essa conexão se reforça com o lançamento de uma garrafa de alumínio em edição especial para celebrar o GP de São Paulo de 2025. Produzida com design inspirado nas pistas, o produto faz parte do programa de sustentabilidade da empresa. A expansão comercial no automobilismo vem após a Heineken encerrar a parceria de 30 anos com a Champions League, que vai até 2027. A partir de então, a Uefa terá brasileira Ambev que estampará suas marcas em todas as competições de futebol masculino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Heineken naming rights temporada 2017 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Remo é o time mais disciplinado da Série B segundo ranking da ESPN Com apenas dois cartões vermelhos e 82 amarelos, Leão lidera lista de fair play na reta final da competição 05.11.25 16h45 série b Remo inicia maratona de dois jogos fora de casa e freta avião de Leila Pereira para o transporte Por causa da COP-30, clube pede que torcida não vá ao aeroporto e investe em logística especial para confrontos decisivos contra Novorizontino e Avaí na Série B 05.11.25 15h52 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41