Fórmula 1: Mercedes divulga imagens do W17, carro para a temporada de 2026 Divulgação do novo carro foi feita nesta quinta-feira (22) Estadão Conteúdo 22.01.26 10h17 Mercedes seguiu apostando no preto e prata (Reprodução / Mercedes / X) A Mercedes apresentou nesta quinta-feira, 22, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1, o W17. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março. A divulgação foi feita por meio das redes sociais. Um evento oficial de lançamento ocorrerá no dia 2 de fevereiro. Andrea Kimi Antonelli e George Russell são os pilotos da escuderia. O novo modelo da Mercedes mantém as cores preta, prata e verde-água. O carro, porém, tem quatro listras na lateral do chassi, em branco. O design preto e prateado praticamente não sofreu alterações. O logotipo da "Microsoft" é visto na caixa de ar e nas placas finais da asa dianteira. VEJA MAIS Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto para a temporada 2026 da Fórmula 1 O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo Fórmula 1: Red Bull e Racing Bulls mostram carros para a temporada 2026 F-1: Ferrari anuncia troca de engenheiro de Lewis Hamilton após desempenho ruim em 2025 Riccardo Adami, que antes acompanhava o britânico de 41 anos, fará parte da academia da escuderia italiana "A F1 passará por mudanças significativas em 2026, e estamos preparados para essa transição", disse o chefe da equipe, Toto Wolff. "Os novos regulamentos exigem inovação e foco absoluto em todas as áreas de desempenho. Nosso trabalho no novo carro e o desenvolvimento de longo prazo da unidade de potência e combustíveis sustentáveis avançados com a Petronas refletem essa abordagem", completou. "Divulgar as primeiras imagens do W17 é simplesmente o próximo passo nesse processo. Isso representa o esforço coletivo e contínuo de nossas equipes em Brixworth e Brackley. Continuaremos nos empenhando ao máximo nos próximos meses", concluiu. Na última temporada da Fórmula 1, a equipe alemã ficou na segunda posição do Mundial de Construtores, atrás da McLaren. O novo carro será testado na pré-temporada, que acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona. A Mercedes desponta como uma das favoritas para esse ano na Fórmula 1. Segundo rumores nas redes sociais, os motores da escuderia estariam com vantagem sobre outras equipes, apresentando maior potência.