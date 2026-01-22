Fórmula 1: Mercedes divulga imagens do W17, carro para a temporada de 2026

A Mercedes apresentou nesta quinta-feira, 22, o novo carro para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1, o W17. O campeonato da principal categoria do automobilismo mundial terá início em março.

A divulgação foi feita por meio das redes sociais. Um evento oficial de lançamento ocorrerá no dia 2 de fevereiro. Andrea Kimi Antonelli e George Russell são os pilotos da escuderia.

O novo modelo da Mercedes mantém as cores preta, prata e verde-água. O carro, porém, tem quatro listras na lateral do chassi, em branco. O design preto e prateado praticamente não sofreu alterações. O logotipo da "Microsoft" é visto na caixa de ar e nas placas finais da asa dianteira.

"A F1 passará por mudanças significativas em 2026, e estamos preparados para essa transição", disse o chefe da equipe, Toto Wolff. "Os novos regulamentos exigem inovação e foco absoluto em todas as áreas de desempenho. Nosso trabalho no novo carro e o desenvolvimento de longo prazo da unidade de potência e combustíveis sustentáveis avançados com a Petronas refletem essa abordagem", completou.

"Divulgar as primeiras imagens do W17 é simplesmente o próximo passo nesse processo. Isso representa o esforço coletivo e contínuo de nossas equipes em Brixworth e Brackley. Continuaremos nos empenhando ao máximo nos próximos meses", concluiu.

Na última temporada da Fórmula 1, a equipe alemã ficou na segunda posição do Mundial de Construtores, atrás da McLaren. O novo carro será testado na pré-temporada, que acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro, em Barcelona.

A Mercedes desponta como uma das favoritas para esse ano na Fórmula 1. Segundo rumores nas redes sociais, os motores da escuderia estariam com vantagem sobre outras equipes, apresentando maior potência.