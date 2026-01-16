Fórmula 1: Red Bull e Racing Bulls mostram carros para a temporada 2026 Estadão Conteúdo 16.01.26 10h57 A Red Bull e a equipe júnior, Racing Bulls, apresentaram nesta sexta-feira, 16, os novos carros para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato terá início em março. A divulgação foi realizada em Detroit, nos Estados Unidos. A Red Bull irá usar motores Ford neste ano de 2026. Max Verstappen e Isack Hadjar são os pilotos da equipe. O novo carro da escuderia é batizado de "RB22". A Ford volta à Fórmula 1 depois de 22 anos. Antes, a Red Bull utilizava unidades de potência da Honda, desde a temporada de 2019. A cor principal do carro é o azul escuro. O monoposto ainda tem o amarelo e o vermelho, principalmente no bico e na caixa de ar. A pintura do carro é mais brilhante em comparação aos anos anteriores. Certos tons de azul são semelhantes aos adotados no símbolo da Ford. "Acho que o carro está muito melhor. Eu estava esperando por isso há bastante tempo. Gosto do brilho, gosto do azul - é minha cor favorita - e também gosto das linhas no logo da Red Bull. Está muito mais moderno. Eu gostei bastante", disse Max Verstappen. Equipe-caçula da escuderia, a Racing Bulls também divulgou o novo carro. A Ford fornecerá os motores para o time. A cor branca predomina no novo modelo. Assim como no carro da Red Bull, o amarelo e o vermelho aparecem no bico e na caixa de ar. O preto tem destaque no novo design como cor secundária, ao lado do azul, com mudanças no halo (que era branco) e na parte traseira, que possuía desenhos geométricos em azul. Arvid Lindblad, estreante de somente 18 anos de idade, e Liam Lawson são os pilotos da Racing Bulls para este ano na Fórmula 1. As equipes irão participar do primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, entre os dias 26 e 30 deste mês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Red Bull Racing Bulls carros temporada 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16) 16.01.26 12h18 Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá' Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15). 16.01.26 11h28 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta 16.01.26 9h53 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51