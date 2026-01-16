Fórmula 1: Red Bull e Racing Bulls mostram carros para a temporada 2026

A Red Bull e a equipe júnior, Racing Bulls, apresentaram nesta sexta-feira, 16, os novos carros para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato terá início em março. A divulgação foi realizada em Detroit, nos Estados Unidos. A Red Bull irá usar motores Ford neste ano de 2026. Max Verstappen e Isack Hadjar são os pilotos da equipe.

O novo carro da escuderia é batizado de "RB22". A Ford volta à Fórmula 1 depois de 22 anos. Antes, a Red Bull utilizava unidades de potência da Honda, desde a temporada de 2019.

A cor principal do carro é o azul escuro. O monoposto ainda tem o amarelo e o vermelho, principalmente no bico e na caixa de ar. A pintura do carro é mais brilhante em comparação aos anos anteriores. Certos tons de azul são semelhantes aos adotados no símbolo da Ford.

"Acho que o carro está muito melhor. Eu estava esperando por isso há bastante tempo. Gosto do brilho, gosto do azul - é minha cor favorita - e também gosto das linhas no logo da Red Bull. Está muito mais moderno. Eu gostei bastante", disse Max Verstappen.

Equipe-caçula da escuderia, a Racing Bulls também divulgou o novo carro. A Ford fornecerá os motores para o time. A cor branca predomina no novo modelo. Assim como no carro da Red Bull, o amarelo e o vermelho aparecem no bico e na caixa de ar.

O preto tem destaque no novo design como cor secundária, ao lado do azul, com mudanças no halo (que era branco) e na parte traseira, que possuía desenhos geométricos em azul.

Arvid Lindblad, estreante de somente 18 anos de idade, e Liam Lawson são os pilotos da Racing Bulls para este ano na Fórmula 1. As equipes irão participar do primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, entre os dias 26 e 30 deste mês.