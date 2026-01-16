Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fórmula 1: Red Bull e Racing Bulls mostram carros para a temporada 2026

Estadão Conteúdo

A Red Bull e a equipe júnior, Racing Bulls, apresentaram nesta sexta-feira, 16, os novos carros para a disputa da temporada de 2026 da Fórmula 1. O campeonato terá início em março. A divulgação foi realizada em Detroit, nos Estados Unidos. A Red Bull irá usar motores Ford neste ano de 2026. Max Verstappen e Isack Hadjar são os pilotos da equipe.

O novo carro da escuderia é batizado de "RB22". A Ford volta à Fórmula 1 depois de 22 anos. Antes, a Red Bull utilizava unidades de potência da Honda, desde a temporada de 2019.

A cor principal do carro é o azul escuro. O monoposto ainda tem o amarelo e o vermelho, principalmente no bico e na caixa de ar. A pintura do carro é mais brilhante em comparação aos anos anteriores. Certos tons de azul são semelhantes aos adotados no símbolo da Ford.

"Acho que o carro está muito melhor. Eu estava esperando por isso há bastante tempo. Gosto do brilho, gosto do azul - é minha cor favorita - e também gosto das linhas no logo da Red Bull. Está muito mais moderno. Eu gostei bastante", disse Max Verstappen.

Equipe-caçula da escuderia, a Racing Bulls também divulgou o novo carro. A Ford fornecerá os motores para o time. A cor branca predomina no novo modelo. Assim como no carro da Red Bull, o amarelo e o vermelho aparecem no bico e na caixa de ar.

O preto tem destaque no novo design como cor secundária, ao lado do azul, com mudanças no halo (que era branco) e na parte traseira, que possuía desenhos geométricos em azul.

Arvid Lindblad, estreante de somente 18 anos de idade, e Liam Lawson são os pilotos da Racing Bulls para este ano na Fórmula 1. As equipes irão participar do primeiro teste de pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, entre os dias 26 e 30 deste mês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Red Bull

Racing Bulls

carros

temporada 2026
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Delegação sub-20 do Águia de Marabá inicia retorno ao Pará após acidente

Jogadores deixaram a cidade de Santa Rita, no Tocantins, na manhã desta sexta-feira (16)

16.01.26 12h18

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

Futebol

Esposa de preparador do Águia publica homenagem após acidente: 'Carta que meu bem nunca lerá'

Tailane Borges era casada com Hecton Alves, que morreu na última quinta-feira (15).

16.01.26 11h28

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Luto

Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha

16.01.26 8h34

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

Vice do Águia diz que clube vai pedir adiamento da Supercopa Grão-Pará após acidente; FPF avalia

Acidente, que envolveu a equipe sub-20 do clube, ocorreu na noite da última quinta-feira (15), em Tocantins, e deixou uma pessoa morta

16.01.26 9h53

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda