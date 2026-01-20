Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto para a temporada 2026 da Fórmula 1 O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo Estadão Conteúdo 20.01.26 17h42 A Audi fará sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026. Nesta terça-feira, 20, a equipe alemã, que conta com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou seu novo carro para a disputa da categoria. O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo. "Entendemos que o sucesso na Fórmula 1 exige perseverança incansável, e a Audi Revolut F1 Team não está aqui apenas para completar o grid. Nosso objetivo é lutar pelo campeonato até 2030", revelou Gernot Döllner, CEO da Audi. Também foi divulgada uma imagem de Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg com o macacão que será usado na nova temporada. Ele é preto com detalhes em branco e vermelho e possui a bandeira da nacionalidade dos pilotos na região da cintura. A Audi substituirá a Kick Sauber em 2026, equipe pela qual o brasileiro fez sua estreia na F1 no ano passado. Ele terminou o campeonato de pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos conquistados, enquanto Hülkenberg foi o 11º, com 51. "Correr pelos Quatro Anéis, uma marca com uma história tão icônica e vitoriosa no automobilismo, é simplesmente a realização de um sonho", disse Gabriel. "Você cresce ouvindo falar do domínio da Audi em Le Mans e nos ralis, e agora ser escolhido para levar esse legado à Fórmula 1 é uma honra inacreditável. Esta é a oportunidade da vida", completou. A nova temporada da Fórmula 1 começará no dia 8 de março, na corrida do GP da Austrália, em Melbourne. O torneio marcará a volta do circuito de rua de Madri, na Espanha, e a estreia da norte-americana Cadillac. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Audi Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00