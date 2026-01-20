Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Audi apresenta carro de Gabriel Bortoleto para a temporada 2026 da Fórmula 1

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo

Estadão Conteúdo

A Audi fará sua estreia na Fórmula 1 na temporada de 2026. Nesta terça-feira, 20, a equipe alemã, que conta com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, anunciou seu novo carro para a disputa da categoria.

O modelo, chamado de R26, possui a pintura predominantemente prata, com detalhes em laranja na parte traseira do veículo.

"Entendemos que o sucesso na Fórmula 1 exige perseverança incansável, e a Audi Revolut F1 Team não está aqui apenas para completar o grid. Nosso objetivo é lutar pelo campeonato até 2030", revelou Gernot Döllner, CEO da Audi.

Também foi divulgada uma imagem de Bortoleto e do alemão Nico Hülkenberg com o macacão que será usado na nova temporada. Ele é preto com detalhes em branco e vermelho e possui a bandeira da nacionalidade dos pilotos na região da cintura.

A Audi substituirá a Kick Sauber em 2026, equipe pela qual o brasileiro fez sua estreia na F1 no ano passado. Ele terminou o campeonato de pilotos na 19ª colocação, com 19 pontos conquistados, enquanto Hülkenberg foi o 11º, com 51.

"Correr pelos Quatro Anéis, uma marca com uma história tão icônica e vitoriosa no automobilismo, é simplesmente a realização de um sonho", disse Gabriel.

"Você cresce ouvindo falar do domínio da Audi em Le Mans e nos ralis, e agora ser escolhido para levar esse legado à Fórmula 1 é uma honra inacreditável. Esta é a oportunidade da vida", completou.

A nova temporada da Fórmula 1 começará no dia 8 de março, na corrida do GP da Austrália, em Melbourne. O torneio marcará a volta do circuito de rua de Madri, na Espanha, e a estreia da norte-americana Cadillac.

