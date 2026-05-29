Fonseca x Djokovic: sensação brasileira faz maior jogo da carreira contra seu ídolo e admirador

Na terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca terá o maior confronto de sua carreira. O tenista carioca de 19 anos enfrenta o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam, em uma partida histórica no saibro francês.

"Sempre falava para o meu técnico que queria cair na chave do Djokovic. Eu sei que isso não vai durar muito tempo, então queria viver essa experiência. Para mim, é um grande prazer. Estou na terceira rodada de Roland Garros, isso já é um sonho. Vou aproveitar cada momento jogando contra um ídolo", disse Fonseca.

A lenda de 39 anos já elogiou o brasileiro diversas vezes. "Meu plano depois da aposentadoria é treinar o Fonseca. Vou cobrar muito caro, então ele que se prepare", brincou Djokovic durante o US Open do ano passado.

A visão de Djokovic sobre o jovem

Djokovic também abordou as expectativas sobre o jovem. O sérvio vê um desequilíbrio na forma como Fonseca é tratado em comparação a outros talentos da mesma idade, como o americano Learner Tien e o checo Jakub Mensic, ambos de 20 anos.

"Tien, Fonseca e Mensik são a próxima geração. Fonseca recebe muitos holofotes, muita atenção, mas Mensik e Tien também merecem, pelos resultados que já conquistaram e por tudo que têm mostrado no circuito, especialmente nestes últimos 12 meses", afirmou Djokovic em março deste ano.

A empolgação com Fonseca é visível nas arquibancadas, algo que Djokovic espera enfrentar. "Ele tem um enorme apoio brasileiro em qualquer lugar onde joga. Acho que é um jogador de grandes palcos, que realmente gosta dessas ocasiões", avaliou o sérvio.

O desafio contra o recordista

Neste duelo, o carioca tem a chance de ser o primeiro brasileiro a vencer o sérvio. Thomaz Bellucci foi quem mais se aproximou, sendo eliminado seis vezes por Djokovic entre 2010 e 2015.

Uma dessas eliminações ocorreu nas semifinais do Masters 1000 de Madri de 2011, onde Bellucci sofreu a virada após vencer o primeiro set. Foi um momento marcante no tênis brasileiro.

Fonseca também busca melhorar seu desempenho contra tenistas do top 10. Até o momento, ele só derrotou Andrey Rublev, então número 9 do mundo, no Australian Open de 2025.

No mesmo ano, o brasileiro perdeu para Taylor Fritz e Jack Draper. Apenas o segundo deles ainda permanece entre os dez melhores do ranking.

Em 2026, já consolidado no circuito, Fonseca cruzou com alguns dos principais nomes do tênis mundial, mas saiu de quadra derrotado. Seu jogo de maior brilho foi contra Jannik Sinner.

Apesar da derrota para Sinner, Fonseca deu muito trabalho, com os sets sendo decididos no tie-break. Neste ano, ele também perdeu para Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.