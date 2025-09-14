Fonseca impressiona Djokovic, bate Tsitsipas em virada insana e dá vitória ao Brasil na Davis

Sob os olhares atentos da lenda Novak Djokovic na arquibancada do OAKA Spyros Louis, em Atenas, João Fonseca derrotou Stefanos Tsitsipas por 2 sets 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5, em partida eletrizante neste domingo, em 2h07. O resultado confirmou a vitória do Brasil sobre a Grécia por 3 a 1 pelo Grupo Mundial I da Copa Davis - mais cedo, a parceria Marcelo Melo e Rafael Matos havia superado Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos nas duplas. Com o resultado, o Brasil conseguiu uma vaga para a primeira rodada dos qualifiers da Copa Davis 2026.

Diante de um adversário agressivo, João Fonseca teve um início sólido, com boas devoluções no fundo da quadra, e conseguiu dois break points para quebrar o serviço de Tsitsipas logo no primeiro game. Com um saque consistente, o brasileiro soltava o braço e confirmava seus serviços com mais facilidade que o anfitrião, que falhava no primeiro saque e não escondia a irritação a cada erro.

Confiante e melhor em quadra, o número 42 do mundo incomodava o grego com suas bolas profundas e, com 83% a 56% de aproveitamento no primeiro serviço, não deu chances ao ídolo grego. Ambos confirmaram seus serviços até o fim e Fonseca fechou o set em 6/4.

O segundo set começou mais equilibrado com os dois tenistas alternando saques potentes e confirmando seus serviços. Quando o placar apontava 2/2, Tsitsipas pediu atendimento médico no vestiário. A pausa inesperada esfriou o ímpeto do brasileiro, que teve seu serviço quebrado no sexto game e permitiu que o tenista da casa abrisse 4/2 na parcial - o grego fechou a parcial em 6/3. O confronto se manteve equilibrado no terceiro e decisivo set, com bons saques - e dificuldades na devolução - dos dois lados. Mais experiente, Tsitsipas mostrava um amplo repertório e dificultava a vida do brasileiro com slices e bolas curtas. Já Fonseca exagerava na força nas devoluções e acabou tendo seu serviço quebrado no quinto game - 3/2 para o tenista grego.

Enquanto Tsitsipas contava com o apoio da torcida e esbanjava confiança, castigando o adversário com bolas baixas, Fonseca passou a jogar pressionado e a cometer mais erros. O grego administrou a partida com saques certeiros, confirmou seus serviços, mas quando sacou para a vitória, teve o serviço quebrado pelo brasileiro no décimo game - empate em 5/5.

Nos games decisivos, Tsitsipas sentiu o golpe e Fonseca recuperou a confiança, virando o placar para 6/5 no terceiro set. O brasileiro colocou pressão no ex-Top 3 e quebrou novamente o serviço do anfitrião, com dois match points, fechando o set em 7/5 - e o jogo em 2 a 1.

DOMÍNIO BRASILEIRO NAS DUPLAS - Após cada equipe somar uma vitória no sábado, Rafael Matos e Marcelo Melo entraram em quadra contra Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, substituto de Stefano Tsitsipas, que optou por descansar para enfrentar João Fonseca na sequência.

A parceria brasileira não tomou conhecimento da dupla grega e, dominante no piso duro do complexo ateniense, venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h13 de partida.

Favorita em quadra, a experiente parceria brasileira saiu atrás, mas logo passou a imprimir o ritmo da partida e virou para 5/1, com duas quebras, antes de fechar o primeiro set em 6/2. Na parcial seguinte, Matos e Melo anularam Petros e, com tranquilidade, novamente quebraram dois serviços dos anfitriões para fechar a partida com outro 6/2.