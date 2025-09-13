Brasil e Grécia empatam 1º dia de duelos na Copa Davis com triunfos de João Fonseca e Tsitsipas

O primeiro dia de confrontos entre Brasil e Grécia, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis, em Atenas, terminou empatado com uma vitória para cada lado, neste sábado, no na quadra dura do OAKA Spyros Louis, em Atenas, na Grécia. João Fonseca, 42º do mundo, e Stefanos Tsitsipas, 27º, confirmaram o favoritismo e venceram suas partidas sobre Stefanos Sakellaridis e Thiago Wild, respectivamente.

Principal tenista brasileiro da atualidade, João Fonseca abriu o duelo com um triunfo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h51 de partida. O número 42 do mundo encontrou mais dificuldades do que o esperado diante do grego de 1,98m e 286º colocado no ranking da ATP, especialmente no primeiro set, mas teve uma atuação arrasadora no segundo, o que deixou Sakellaridis irritado a ponto de arremessar sua raquete na quadra.

"Foi um bom jogo. Copa Davis é diferente, traz mais pressão, já que você está jogando pelo país e carrega toda a equipe junto. Todo jogador quer representar o seu país e é uma honra estar ao lado de jogadores que eu via quando era criança", afirmou Fonseca após a partida. "Demorei para conseguir devolver, mas estou feliz com a performance. Fiz um jogo sólido e fiquei satisfeito com o meu nível."

Favorito no confronto, o brasileiro começou agressivo, enquanto Sakellaridis tentava cadenciar a partida, sacando aberto e jogando nos erros do adversário. Assim, o grego conseguiu um break point no primeiro e terceiro games - salvos por Fonseca - e fechou o segundo sem deixar o jovem pontuar.

Fonseca equilibrou as ações e a partida permaneceu parelha até o fim do set, com longos ralis e ambos os tenistas confirmando seus serviços até o 11º game. Na 12ª parcial, prevaleceram os potentes golpes de direita do brasileiro, que, enfim, quebrou o serviço do anfitrião e fechou o set em 7/5.

Sem se deixar abalar pelo placar adverso, Sakellaridis continuou imprimindo um bom ritmo no início do segundo set e novamente desperdiçou um break point. Sob pressão, João Fonseca abusou dos smashes e confirmou o serviço em um longo primeiro game de 9 minutos. Apesar do susto, o brasileiro se mostrava mais inteiro fisicamente e, na sequência, com boas devoluções, quebrou o serviço do grego, abrindo 2/0.

Além do cansaço, Sakellaridis acusou dores na parte interna da coxa direita, após perder o terceiro game, e recebeu atendimento. Fonseca acelerou o jogo e teve três break points a seu favor no quarto game, mas não conseguiu aproveitá-los. A boa vantagem no placar, porém, deixou o brasileiro mais tranquilo na quadra dura ateniense, diferentemente do primeiro set, administrando o ritmo da partida.

João Fonseca ainda teve dois match points, quando vencia por 5/2, para quebrar o serviço do tenista grego, que foi ao limite para virar o placar no game. Ele ainda teve três break points na parcial seguinte, mas o brasileiro se recuperou e fechou o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0.

TSITSIPAS EMPATA No segundo confronto deste sábado, Thiago Wild, 146º colocado no ranking da ATP, não foi páreo para o favorito Stefanos Tsitsipas, 27º do mundo, que venceu por 2 sets a 0, sem sustos, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h14 de partida.

No primeiro set, o grego confirmou seu serviço e, na sequência, quebrou o do brasileiro. Wild ficou muito perto de dar o troco no terceiro game, mas desperdiçou três break points e levou a virada. Contando com erros do brasileiro, desconfortável no jogo, Tsitsipas conseguiu administrar a vantagem inicial e voltou a quebrar o serviço de Wild no oitavo game, fechando a parcial em 6/2.

A segunda parcial começou como a primeira: Tsitsipas confirmou seu serviço, aproveitou o segundo break point para quebrar o de Wild. Desta vez, porém, o brasileiro aproveitou seus break points para devolver a quebra, na sequência, e voltar para o jogo com 2/1.

No quarto game, Thiago Wild esboçou uma reação e abriu 30-0, mas os erros de saque pesaram contra o brasileiro, que voltou a ter o serviço quebrado pelo tenista grego, cuja agressividade lhe rendeu a boa vantagem de 4/1. Sob pressão e diante de uma atuação sólida de Tsitsipas, Wild cometeu erros - que o levaram a quebrar a própria raquete - e abriu caminho para o grego quebrar o serviço e sacar com tranquilidade, com triplo match point, para fechar o placar em 6/1.

A definição do confronto entre Brasil e Grécia na Copa Davis será neste domingo, a partir das 11h (horário de Brasília). A dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo desafia a parceria dos irmãos Stefanos e Petros Tsitsipas. Na sequência, João Fonseca enfrenta Stefanos Tsitsipas e, caso o duelo esteja empatado, Thiago Wild decide contra Stefanos Sakallaridis.