Foden decide nos acréscimos e Manchester City vence o Leeds United na Premier League

Estadão Conteúdo

O Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2 neste sábado, pela Premier League, com gol de Phil Foden nos acréscimos e em um jogo de mudanças bruscas de roteiro. O City abriu dois de vantagem ainda no primeiro tempo, sofreu o empate na segunda etapa, mas garantiu a vitória no fim no Etihad Stadium.

Com o resultado, o time de Pep Guardiola se aproxima do líder Arsenal, ficando a quatro pontos do primeiro colocado, e enfrenta o Fulham na próxima rodada. Já o Leeds segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e volta a campo contra o Chelsea na 14ª rodada.

O City começou em ritmo acelerado e precisou de apenas um minuto para sair na frente. Após cruzamento de Matheus Nunes pela direita, Foden apareceu livre na área e finalizou para abrir o placar. Dono das ações desde o início, o time celeste ampliou aos 24 minutos, quando o goleiro brasileiro Lucas Perri falhou ao sair em escanteio, e Gvardiol aproveitou a sobra para completar para o gol. A equipe foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.

O segundo tempo começou com outro cenário. Logo aos quatro minutos, Calvert-Lewin descontou para o Leeds e recolocou os visitantes no jogo. Aos 21, o time visitante ainda teve um pênalti a favor: Nmecha desperdiçou a cobrança, mas aproveitou o rebote para empatar a partida em 2 a 2, deixando tudo aberto no Etihad Stadium.

O City sentiu o impacto do empate, passou a encontrar mais dificuldades na criação e viu o Leeds ganhar confiança nos contra-ataques. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol que poderia decidir a partida nos minutos finais.

Quando o empate parecia definido, Foden voltou a ser decisivo. Já aos 46 minutos do segundo tempo, o camisa 47 apareceu dentro da área, finalizou com precisão e marcou o terceiro gol do City, garantindo a vitória nos acréscimos e evitando um tropeço que seria pesado para a equipe de Pep Guardiola.

Palavras-chave

futebol

Premier League

Manchester City

Leeds United

