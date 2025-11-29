Foden decide nos acréscimos e Manchester City vence o Leeds United na Premier League Estadão Conteúdo 29.11.25 14h42 O Manchester City venceu o Leeds United por 3 a 2 neste sábado, pela Premier League, com gol de Phil Foden nos acréscimos e em um jogo de mudanças bruscas de roteiro. O City abriu dois de vantagem ainda no primeiro tempo, sofreu o empate na segunda etapa, mas garantiu a vitória no fim no Etihad Stadium. Com o resultado, o time de Pep Guardiola se aproxima do líder Arsenal, ficando a quatro pontos do primeiro colocado, e enfrenta o Fulham na próxima rodada. Já o Leeds segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e volta a campo contra o Chelsea na 14ª rodada. O City começou em ritmo acelerado e precisou de apenas um minuto para sair na frente. Após cruzamento de Matheus Nunes pela direita, Foden apareceu livre na área e finalizou para abrir o placar. Dono das ações desde o início, o time celeste ampliou aos 24 minutos, quando o goleiro brasileiro Lucas Perri falhou ao sair em escanteio, e Gvardiol aproveitou a sobra para completar para o gol. A equipe foi para o intervalo com 2 a 0 no placar. O segundo tempo começou com outro cenário. Logo aos quatro minutos, Calvert-Lewin descontou para o Leeds e recolocou os visitantes no jogo. Aos 21, o time visitante ainda teve um pênalti a favor: Nmecha desperdiçou a cobrança, mas aproveitou o rebote para empatar a partida em 2 a 2, deixando tudo aberto no Etihad Stadium. O City sentiu o impacto do empate, passou a encontrar mais dificuldades na criação e viu o Leeds ganhar confiança nos contra-ataques. O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol que poderia decidir a partida nos minutos finais. Quando o empate parecia definido, Foden voltou a ser decisivo. Já aos 46 minutos do segundo tempo, o camisa 47 apareceu dentro da área, finalizou com precisão e marcou o terceiro gol do City, garantindo a vitória nos acréscimos e evitando um tropeço que seria pesado para a equipe de Pep Guardiola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Manchester City Leeds United COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01