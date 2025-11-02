Fluminense tem jogador expulso e perde para o Ceará no Castelão

O Ceará deu uma resposta imediata à derrota sofrida no meio da semana e reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe respirar na luta contra o rebaixamento, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos.

Após perder no Maracanã e dar uma reviravolta em casa, o Ceará chegou aos 38 pontos, abrindo sete do Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. o Fluminense, por sua vez, ficou com 47 e perdeu a oportunidade de recuperar a posição perdida para o Botafogo.

O time cearense começou melhor, empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o apito inicial. Marcando alto e explorando os lados do campo, criou boas oportunidades até abrir o placar com Galeano, que aproveitou jogada pela direita e empurrou para as redes. O gol trouxe tranquilidade e fez o Ceará controlar o jogo até o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Fluminense tentou reagir e passou a trabalhar mais a bola, mas o jogo mudaria completamente aos 14 minutos. O zagueiro Ignácio foi expulso por falta em Pedro Raul, que sairia cara a cara com o goleiro Fábio. A partir daí, o Ceará cresceu e passou a dominar todas as ações ofensivas.

Com um a mais, o time da casa foi paciente e manteve o controle da posse, rodando o jogo até encontrar espaços. Pedro Raul, em grande atuação, ampliou com um belo chute da entrada da área, que ainda desviou na defesa antes de morrer no ângulo. O lance praticamente definiu o confronto.

O Fluminense, desorganizado e com dificuldades de recompor, já não oferecia resistência. Aproveitando o bom momento, Pedro Raul voltou a marcar aos 44 minutos, mas o VAR anulou o lance, o que acabou não interferindo no triunfo do Ceará.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Mirassol na quinta-feira, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 20h, o Ceará faz o clássico com o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 FLUMINENSE

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Galeano, aos 37 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marllon, Pedro Raul e Vinícius Zanocelo (Ceará)

CARTÃO VERMELHO - Ignácio (Fluminense)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)