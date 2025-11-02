Fluminense tem jogador expulso e perde para o Ceará no Castelão Estadão Conteúdo 02.11.25 18h32 O Ceará deu uma resposta imediata à derrota sofrida no meio da semana e reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, no Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez a equipe respirar na luta contra o rebaixamento, abrindo vantagem sobre os concorrentes diretos. Após perder no Maracanã e dar uma reviravolta em casa, o Ceará chegou aos 38 pontos, abrindo sete do Vitória, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. o Fluminense, por sua vez, ficou com 47 e perdeu a oportunidade de recuperar a posição perdida para o Botafogo. O time cearense começou melhor, empurrado pela torcida e com postura agressiva desde o apito inicial. Marcando alto e explorando os lados do campo, criou boas oportunidades até abrir o placar com Galeano, que aproveitou jogada pela direita e empurrou para as redes. O gol trouxe tranquilidade e fez o Ceará controlar o jogo até o intervalo. Na volta do segundo tempo, o Fluminense tentou reagir e passou a trabalhar mais a bola, mas o jogo mudaria completamente aos 14 minutos. O zagueiro Ignácio foi expulso por falta em Pedro Raul, que sairia cara a cara com o goleiro Fábio. A partir daí, o Ceará cresceu e passou a dominar todas as ações ofensivas. Com um a mais, o time da casa foi paciente e manteve o controle da posse, rodando o jogo até encontrar espaços. Pedro Raul, em grande atuação, ampliou com um belo chute da entrada da área, que ainda desviou na defesa antes de morrer no ângulo. O lance praticamente definiu o confronto. O Fluminense, desorganizado e com dificuldades de recompor, já não oferecia resistência. Aproveitando o bom momento, Pedro Raul voltou a marcar aos 44 minutos, mas o VAR anulou o lance, o que acabou não interferindo no triunfo do Ceará. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Mirassol na quinta-feira, às 19h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 20h, o Ceará faz o clássico com o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. FICHA TÉCNICA CEARÁ 2 X 0 FLUMINENSE CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon), Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Pedro Henrique (Fernandinho), Pedro Raul e Galeano (Paulo Baya). Técnico: Léo Condé. FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules (Nonato) e Lima; Canobbio, John Kennedy e Serna (Keno). Técnico: Luis Zubeldía. GOLS - Galeano, aos 37 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul, aos 26 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Marllon, Pedro Raul e Vinícius Zanocelo (Ceará) CARTÃO VERMELHO - Ignácio (Fluminense) ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR) RENDA E PÚBLICO - Não divulgados LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ceará Fluminense Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30