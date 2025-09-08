Fluminense recebe proposta para implantação da SAF: 'Momento decisivo na história do clube' Estadão Conteúdo 08.09.25 21h12 O Fluminense deu um passo importante no processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta segunda-feira, o presidente Mário Bittencourt recebeu oficialmente a proposta para criação da SAF tricolor. O documento foi entregue por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners e da LZ Sports, e contou com a presença de Alessandro Farkuh, responsável pela área de Fusões e Aquisições do BTG Pactual. A proposta será apresentada ao Conselho Deliberativo ainda nesta segunda-feira. O encontro terá caráter informativo, com esclarecimentos sobre o modelo sugerido, mas não haverá votação neste momento. De acordo com o projeto, o modelo da SAF do Fluminense prevê a participação de um grupo de torcedores investidores que irão adquirir cotas da empresa que administrará o departamento de futebol. A estrutura foi desenhada pela Lazuli Partners, enquanto a LZ Sports ficará responsável pela gestão da nova companhia caso a operação seja aprovada. O presidente Mário Bittencourt reforçou a importância do momento para o clube. "Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição," afirmou. Já Alessandro Farkuh destacou a inovação do modelo apresentado. "Depois de mais de três anos de trabalho, temos a convicção de que o Fluminense está inovando e construindo um modelo único de SAF no Brasil", disse o executivo do BTG Pactual. O sócio Carlos de Barros também comentou sobre o compromisso assumido pelo grupo de investidores. "Estou extremamente orgulhoso do grupo de tricolores que conseguimos reunir para fazer um aporte financeiro robusto que vai levar o Fluminense a um nível de competitividade adequado à exigência legítima do torcedor. Todos estamos alinhados no propósito de construir uma SAF que, ao mesmo tempo, honre a tradição e garanta competitividade para o Fluminense figurar entre os três melhores times do Brasil", declarou. Enquanto isso, o Fluminense se prepara para enfrentar o Corinthians neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time tricolor é o nono colocado, com 28 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fluminense SAF COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Futebol Com promoção, Paysandu inicia vendas de ingresso para o jogo contra o América-MG pela Série B Papão tenta se livrar da última posição da tabela na Segundona 08.09.25 17h00 Futebol Remo: apesar do baixo aproveitamento em casa, António Oliveira está invicto como visitante Treinador azulino faz o inverso e acumula bons resultados em jogos fora de casa 08.09.25 12h16 Futebol VÍDEO: Remo prepara retorno ao Baenão; Marcos Braz revela avanços nas obras Mudança acontece por conta de evento da COP 30 no Mangueirão; expectativa é de estreia no dia 20 de setembro 08.09.25 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00